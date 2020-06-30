Öğretmenler için bağışlanan köşkün Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’na verildiği ortaya çıktı: 30 gün içinde boşaltmaları isteniyor

Kadıköy Kızıltoprak’ta yıllar önce kullanımı Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği’ne verilen bahçeli köşkün mülkiyetinin Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’na geçtiği ortaya çıktı. Emekli öğretmenlere “30 gün içinde köşkü boşaltın” yazısı yollandı. Öğretmenler tepki göstererek, “Muallimler Dinlenme Yurdu gasp edilemez” dedi.

Tuğlacıbaşı Mahallesi Hasan Amir sokaktaki bir yurttaş adına kayıtlı bahçeli ahşap köşk, öğretmenler yurdu olmak üzere 1952’de bağışladı. Köşk uzun yıllar Öğretmenler Dinlenme Yurdu olarak kullanıldı. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği arasında 1991 yılında yapılan protokolle derneğe köşkte bir bölüm tahsis edildi.

Öğretmenlere 20 Mayıs’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından bir yazı yollandı. Yazıda köşkün Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’na ait olduğu belirtilerek “Taşınmazın mahallinde yapılan incelemede köşkün ana girişi bulunan 3 odayı sekreterya olarak işgal ettiğiniz tespit edilmiştir” denildi. Yazıda köşkün 30 gün içerisinde boşaltılması istendi. Ulaştığımız müdürlük yetkilileri ise yasal sürecin işlediğini söyledi.

"Dava açtık"

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, Eğitim Sen 2 No’lu Şubesi ve Kamu Yararına Çalışır Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği üyeleri konuya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, “1952 yılında işletme hakkı kendilerine verilmesi nedeni ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından işletilmiş, 1967 yılında İstanbul İl Özel İdare Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan protokolle işletmesi ‘kamu yararına çalışır Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği’ne bırakılmıştır” denildi.