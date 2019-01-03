Mahkemeden Murat Boz'un itirazına ret; solistini ve koreografını sigortasız çalıştırmış

Mahkeme, Şarkıcı Murat Boz’un, iki çalışanının 2007'den beri sigortasız olduğuna ilişkin açılan davada kararını verdi. Şarkıcı Boz'un solisti Ceren Yılmaz'ın 910 gün, kareograf Mertkan Tapan'ın ise 1231 gün sigortasız çalıştığı tespit edildi. Murat Boz'un itirazda bulunduğu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Boz'un aleyhinde karar vererek, itirazını reddetti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre şarkıcı Murat Boz'un solist Ceren Yılmaz ve kareograf Mertkan Tapan, Avukat Gökhan Alpertunga aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Avukat Alpertunga'nın mahkemeye sunduğu davadilekçesinde, Ceren Yılmaz'ın 2009, Mertkan Tapan'ın ise 2007 yılında Boz'un yanında işe başladığı kaydedildi. Müvekkillerinin belli bir ücret karşılığında Boz'un yanında çalışmaya başladıklarını belirten Avukat Alpertunga, "Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken belgeler, davalı tarafından teslim edilmemiş ve sigorta primleri de yatırılmamıştır. Müvekkillerimiz ücret karşılığı çalışmasına rağmen, iş veren bunu göstermemiştir" denildi.

Mahkeme haklı buldu

Müvekkillerinin Boz ile çalıştığına dair fotoğraf ve videoyu da dava dilekçesine ekleyen avukat, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün bu çalışmaları sigortalı hizmetlerinden sayması gerektiğini belirtti. İş Mahkemesi'nde görülen hizmet tespit davasında, solist ve dansçının sigortasız çalıştığı süre belirlendi. Ceren Yılmaz'ın 910 gün, Mertkan Tapan'ın ise 1231 gün sigortasız çalıştığı tespit edildi.

İtiraz reddedildi

Boz, karara itiraz ederek yanlış karar verildiğini belirtti ve bozulması talebiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Ceren Yılmaz'ı ve Mertkan Tapan'ı sigortasız çalıştığı kesinleşen Boz'un itirazı reddedildi. Karar, iki dansçının lehine onandı.