Mahkemeden Gezi doktorları için 'yargılanamazlar' kararı

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Sağlık Bakanlığı'nın, Ankara Tabipler Odası'nın Gezi olayları sırasında verdiği sağlık hizmeti nedeniyle açtığı dava reddedildi

20 Şubat 2015 15:23

Gezi eylemleri sırasında verdiği sağlık hizmeti nedeniyle Ankara Tabipler Odası hakkında Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava reddedildi. Bugünkü duruşmada CHP ’li milletvekilleri Levent Gök, Aylin Nazlıaka ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu tanık olarak dinlendi. Tanıklar ifadelerinde, Gezi sürecinde gönüllü hekimlerin verdiği sağlık hizmeti nedeniyle yüzlerce ölümün meydana gelmesinin engellendiğini belirttiler.


Ambulanstan gaz atıldı



Mesut Hasan Benli'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, CHP’li Gök ifadesinde, Gezi olayları sırasında sağlık bakanlığı’na ait ambulanstan göstericilerin üzerine biber gazı atıldığını iddia etti.

Gök, gönüllü hekimlere dava açılması yerine teşekkür edilmesi ve ödüllendirilmeleri gerektiğini söyledi.

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