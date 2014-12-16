Gezi eylemlerinde orantısız güç kullanan polisten savunma: Ben bile kendi halime şaşırdım

Antalya'da Gezi Parkı protestolarına destek eylemlerinde 25 yaşındaki Erdem Kara'ya orantısız güç uyguladıkları iddiasıyla yargılanan 6 polisten B.A., “Görüntüleri izleyince ben bile kendi halime şaşırdım. Olayın psikolojisi ile günlerce istirahat etmeden, bu kadar saat nasıl sağlıklı görev yapılır?" diye konuştu.

Antalya'da Taksim Gezi Parkı protestolarına destek eylemlerinde Erdem Kara'ya orantısız güç uyguladıkları iddiasıyla 6 polisin yargılanmasına başlandı. Polisler hakkında 4.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada Erdem Kara'yı Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkan Yardımcısı Münip Ermiş ve ÇHD Antalya Şube Başkanı Nusret Gürgöz savundu.

DHA'nın haberine göre, Antalya 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 6 polis katıldı. Polisler savunmalarında kanunda kendilerine tanınan 'zor kullanma' yetkisini kullandıklarını belirterek suçlamaları reddetti.

İstirahat etmeden görev yaptık



Sanık polis memuru B.A. ise Antalya'da başlayan Gezi Parkı olayları ve devam eden günlerde 8-10 gün istirahat etmeden, yemek yemeden, eve bile gitmeden, uyumadan görev yaptıklarını belirterek, olaylar sırasında refüjlerdeki çimlerde uyuyarak dinlendiklerini anlattı.



Antalya'daki olaylarda Cumhuriyet Meydanı'nda binlerce kişi demokratik şekilde protestolarını yaparken, Gazi Bulvarı'nda Ak Parti il binasına yakın noktada toplanan grubun ortalığı yakıp yıktığını anlatan sanık polis memuru, “Görüntüleri izleyince ben bile kendi halime şaşırdım. Olayın psikolojisi ile günlerce istirahat etmeden olayları kontrol etmek için çalıştık. O psikoloji ile bu kadar saat nasıl sağlıklı görev yapılır, bunu da mahkemenin takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti polislerin fiillerinin işkence kapsamına girecek nitelikte ve yoğunlukta olmadığına karar vererek görevsizlik istemini reddetti.



Avukat Münip Ermiş, mahkemenin bu kararına itiraz ederek, yoğunluk ve niteliğin işkencenin belirlenmesi konusunda kriter olamayacağını savunarak, “Bir hareketle de işkence oluşabilir. Önemli olan sanığın kastıdır. Sanık yakalama kastıyla değil yaralama, cezalandırma kastıyla hareket ediyorsa suç oluşmuştur" dedi. Ermiş, Ali İsmail Korkmaz davasını örnek göstererek, “Bizim olayımız da benzer bir olaydır" dedi.

Konuşmaların ardından mahkeme, Kara'nın avukatlarının görevsizlik kararının reddine itiraz edeceklerini belirttiği gerekçesiyle itiraz sonucu gelene kadar beklenmesine karar vererek davayı 7 Nisan 2015 tarihine erteledi.