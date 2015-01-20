Gezi eylemlerinde avukatların gözaltına alınmasını eleştiren hakime soruşturma

Gezi olayları nedeniyle avukatların gözaltına alınması eleştirip, avukat eylemlerine destek veren hakim Keskin Karakurt hakkında HSYK tarafından soruşturma açıldı.



HSYK Başmüfettişi, Keskin Karakurt hakkında adalet.org isimli internet sitesinde, “Ben protestocuları alkışlarla destekledim. Yargının olmazsa olmaz parçası olan avukatlara yapılan bu muamele kabul edilemez” ifadeleri ile “bağımsızlık” ve “tarafsızlığını” kaybettiğini ileri sürdü.



Yargıçlar Sendikası ve YARSAV üyesi Hakim Mustafa Karadağ ise hakkında soruşturma açılan Yargıç Karakurt’un yanında olacaklarını açıklayarak, TBB ve İstanbul Barosunu da destek olmaya davet etti.