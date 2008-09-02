Mahkemede hakimle tartıştı

Akdeniz Üniversitesi Kampüsü'ndeki Akdeniz Öğrenci Yurdu'nda karşıt görüşlü öğrenci grupları ve öğrenci olmayan kişilerin karıştığı olaylarla ilgili Antalya Cumhuriyet Savcılığı tarafından açılan davanın 3'üncü duruşması, Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 10.50'de başladı.





İki ayrı cezaevi aracılığıyla getirilen sanıklar, adliye binasına mahkum girişinden alındı. Araçlar, mahkûmların gireceği kapıya tamamen yanaştı. Olaylara karışan zanlıların basın mensupları tarafından görüntülenmesi engellendi. Olaylar sırasında tabancayla ateş ederken görüntülenen provokatör Ömer Ulusoy'un sakalsız, gri çizgili beyaz gömlek, gri kravat ve gri takım elbiseli olarak geldiği duruşmaya 5'si tutuklu 25 sanık katıldı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve gazeteciler alındı. Sanık yakınlarının mahkeme salonuna girmesine izin verilmedi. Fikri Durmaz başkanlığındaki duruşma, yaklaşık 40 dakika sürdü.



Daha önce tutuksuz yargılanan ve ilk iki duruşmaya katılmayan Mehmet Nuri Aslan'ın ifadesi alındı. Aslan, "Hiçbir harekete girmedim. Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ben zaten mide rahatsızlığı olan birisiyim" dedi. Tutuklu sanıklardan İsmail Ahmet Turgut, iki sayfalık yazılı dilekçe sundu. Dilekçesinde, üniversiteyi kazandığını ve 8 Eylül'e kadar kayıt yaptırması gerektiğini belirten Turgut, tahliyesini istedi.



Mahkeme Başkanı Fikri Durmaz, tutuklu sanıklar Ömer Ulusoy, Tahir Kara, Çağrı Bulut, Ahmet Bekmez ve İsmail Ahmet Turgut'a talepleri olup olmadığını sordu. Söz alan Ömer Ulusoy, "Bunlar üniversite öğrencisiyiz diyerek tahliye talep ediyorlar. Bunlar üniversite öğrencisi olunca masum mu oluyor? Abdullah Öcalan da üniversite öğrencisiyken PKK'yı kurmuştur. Bunlar solcu değil PKK'lıdır. Öcalan da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrenciyken PKK'yı kurmuş ve neler yapmıştır. Bu olay bayrak yakma olayıdır. Bizim de bayrağımıza sahip çıkmak gibi bir misyonumuz vardır" diye konuştu.





Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Durmaz, "Bu bir istek değil, kendi düşüncen. Orada devletin polisi var. Ne işin vardı senin üniversitede?" diye sordu. Ulusoy'un "Rektör polisi üniversiteye almıyordu. Bayrağımız yakılmıştı" cevabı üzerine Durmaz, "Kardeşim, üniversitenin önünde jandarma (Kampüs önündeki Jandarma Alay Komutanlığı binası), arkasında polis (Kampüs arkasındaki İl Emniyet Müdürlüğü binası) var. Devlet, bayrak yakıldıysa gereğini yapar" dedi. "Gitmemeli miydim efendim" diyen Ulusoy'a Durmaz, "Gitme. Herkes görevini biliyor" yanıtını verdi. Ulusoy'un "Bizim duygularımız yok mu?" sözleri üzerine Mahkeme Başkanı Durmaz, "Varsa duygularını kendine sakla. İşine baksaydın" diyerek konuşmayı bitirdi. Ulusoy'un "O zaman bana bir isteğin var mı diye sormanın ne anlamı kaldı? Bunlar üniversite öğrencisi değil hepsi PKK'lı" sözleri üzerine Fikri Durmaz, "Tamam. Yeter artık" diyerek polemiği sonlandırdı.



Ulusoy'un avukatı Ayhan Atasayar ise tutuklu kaldığı günlerin dikkate alınarak adli kontrol verilerek veya kefaletle serbest bırakılmasını talep etti. Sağ görüşlü öğrencilerin avukatı Nizamettin Sağır ise, "Bizim anlatmakla ilgili bir eksiğimiz var galiba. Müvekkillerimiz suç işlemeye teşvik ve tehditten yargılanıyor. İki duruşmadır da kimseyi teşvik ve tehdit etmedikleri belirlenmiştir. Suç işlemeye teşvikten bahsedilecekse, 4 ay boyunca üniversitede korku yaratan, kız öğrencileri dahi dövmekten çekinmeyen sağ görüşlü öğrencilerin dövüldüğü olaylar sırasında polisin seyrettiği, karşıt görüşlü PKK sempatizanı öğrencilerin yargılanması gerekiyordu" dedi





Bunun üzerine Durmaz, "Bizim mahkememizde karşıt görüş, o görüş, bu görüş geçerli değildir. Bunu sadece siz değil, bu ülkedeki koca koca adamlar da diyor. Bizim mahkememizde o görüşten öğrencileri bıraktığınız, bu görüşten öğrencileri tutuyorsunuz olmaz" dedi.





Tutuklu sol görüşlü öğrencilerin avukatlarından Münip Ermiş ise Sağır'ın sözleri üzerine, "Meslektaşım başka bir davadan bahsediyor galiba. Çünkü burada PKK sempatizanı olarak kimse yargılanmıyor" dedi. Avukatlar arasında başlayan polemik üzerine mahkeme heyeti, duruşmaya 5 dakika ara verdi. Daha sonra tutuklu ve tutuksuz sanıkları mahkeme salonuna almayıp sadece avukatlara izin veren mahkeme heyeti, 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 26 Eylül'e ertelendi.





Duruşma salonu çıkışında tahliye bekleyen tutukluların yakınları ile tutuksuz yargılanan karşıt görüşlü öğrenciler arasında kısa süreli arbede çıktı, olaya polis müdahale etti.





SUÇLAMALAR





Üniversitedeki olaylarda tabancayla 9 el ateş ettiği tespit edilen Ömer Ulusoy, 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle öldürmeye teşebbüs", 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle "suç işlemeye tahrik", 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle "silahlı tehdit" suçlamaları olmak üzere 3 ayrı suçlamayla ilgili toplam 13 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası talebiyle, olaylara karıştığı iddia edilen öğrenciler ve üniversite dışından zanlılar da "kamu malına zarar verme" ve "suça tahrik" suçlarından yargılanıyor.

