'Mahkeme yetkisini aştı'

TBMM Başkanı Köksal Toptan bir Avusturya gazetesine verdiği demeçte "Anayasa Mahkemesinin yetkilerini sınırlamanın doğru olmadığını, ancak mahkemenin, son kararlarında yetkilerini aştığını düşündüklerini" söylediTBMM Başkanı Köksal Toptan, Avusturya’da yayımlanan günlük Die Presse gazetesine verdiği demeçte, bir soru üzerine, "Anayasa Mahkemesinin yetkilerini sınırlamanın doğru olmadığını, ancak mahkemenin, son kararlarında yetkilerini aştığını düşündüklerini" söyledi.Toptan, 4-6 kasım tarihleri arasında Viyana’yı ziyareti sırasında verdiği demeçte, "Laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak nasıl bir duygu" sorusuna karşılık, şunları belirtti:"Ben kendimi öyle hissetmiyorum. Türk halkı din ile devlet işlerinin ayrılmasına karar verdi ve bundan son derece memnun. Laiklik Cumhuriyet’in temel prensiplerinden biri, bu yüzden de onu var gücümüzle koruyoruz. Ayrıca mahkeme AK Parti’nin kapatılması istemini reddetti."Toptan, AK Parti’nin liberal bir anayasa taslağı hazırladığının belirtilerek, neden bu anayasanın halen onaylanmadığının sorulması üzerine de AK Parti’nin, yeni anayasayı toplumun da onaylamasını istediğini, ancak henüz böyle bir görüş birliğine ulaşılamadığını belirtti. Toptan, CHP’nin bazı noktalara karşı çıktığını, milletvekili dokunulmazlığı ve yargı bağımsızlığı gibi konularda farklı görüşlerin olduğunu kaydetti.Köksal Toptan, AB’nin, Türkiye’de reformların durduğundan şikayet ettiğinin ifade edilmesi üzerine, reformların devam edeceğini bildirdi.Önce seçimlerin ardından kapatma davasının yaşandığını ifade eden Toptan, bunların reformları yavaşlattığını belirtti.