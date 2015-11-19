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Mahkeme: Yaratık demek hakaret değil, Cumhurbaşkanı kaba eleştirilere karşı hoşgörülü olmalı

Abdullah Gül'ün hastanedeki fotoğrafına yorum yapan vatandaş hakkında dava açılmıştı

19 Kasım 2015 11:13

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün paylaştığı bir fotoğrafın altına "Artık millet anladı sizin nasıl bir yaratık olduğunuzu" yorumu yapan vatandaşa açılan "Cumhurbaşkanı'na hakaret" davasında beraat kararı çıktı. Kararda,  "Kendisine yapılan kaba eleştirilere karşı Cumhurbaşkanı daha hoşgörülü olmalı" dendi.

2012'de Gül kulak rahatsızlığından hastaneye yatmış ve bir fotoğrafını internette paylaşmıştı. Vatandaş Murat Çelik, bu fotoğrafa içinde "yaratık" ifadesi geçen bir yorum yapmıştı.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, Çelik'e açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, "Kendisine yapılan kaba eleştirilere karşı Cumhurbaşkanı daha hoşgörülü olmalı" diyerek beraat verdi.

Murat Çelik, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için "Ya insanda biraz utanma olacak. Gerçi bu yüzle de çok utanılır ya. Artık millet anladı sizin nasıl bir yaratık olduğunuzu" demişti.

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