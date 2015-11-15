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CHP'li vekile Cumhurbaşkanı'na hakaretten suç duyurusu

AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Kasım 2015 22:27

AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker hakkında, sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret ettiği" gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Petek, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa'daki terör saldırısı üzerine Göker'in 14 Kasım'da kendi Twitter hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içeren bir açıklama yaptığını iddia etti.

Göker'in söz konusu paylaşımdaki "Esad'ı devirip Suriye petrolüne çökme heveslilerin yarattığı (IŞİD) terördür bu..Hepiniz katilsiniz;uzun adam sen de!" sözleriyle, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret ettiğini" öne süren Petek, şunları kaydetti:

"Burdur milletvekili olarak kendisini telefonla arayıp Cumhurbaşkanımıza hakaret içeren bu açıklamadan dolayı halkımızdan özür dileme çağrısında bulundum. Aksi halde suç duyurusunda bulunacağımı ve olayı kamuoyu nezdinde kınayacağımı ilettim. Buna rağmen hatasından dönmediği için Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundum. Herkesin terör karşısında yer alması gerektiği G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımızın terörü lanetleyerek dünyaya çağrıda bulunduğu bir günde, Cumhurbaşkanımıza 'katil' deme gaflet ve hıyanetinde bulunan sayın Mehmet Göker'i bu çirkin eyleminden dolayı kınıyor, Cumhurbaşkanımızdan ve halkımızdan özür dilemeye davet ediyorum." 

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