Mahkeme, Validebağ Korusu’nda belediyenin ihalesini iptal etti

Avukat Onur Cingil, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan Validebağ Korusu’nda Üsküdar Belediyesi’nin rehabilitasyon projesi ihalesinin, İstanbul 11’inci İdare Mahkemesi kararı ile iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul 11. Daire Mahkemesi, Üsküdar Belediyesinin Validebağ Korusu’nda Rehabilitasyon Projesi’ni iptal etti. Kararı duyuran Avukat Onur Cingil, "Çok şükür Validebağ’nu koruduk! Validebağ Korusu’nun talanı anlamına gelen Üsküdar Belediyesi’nin yapmış olduğu ihaleyi iptal ettirdik! Bilmiyorum kaç sıfır oldu Üsküdar Belediyesi? Üsküdar, İstanbul ve ülkemize armağan olsun! Validebağ korudur; koru kalacak" ifadelerini kullandı.

Validebağ Gönüllüleri: Hep birlikte çok yorucu 157. günün sonunda en büyük ödülü aldık

Karar, İstanbul'un nefes alma noktalarından Üsküdar'daki 354 dönümlük alana yayılan 1.derece doğa sit alanı olan Validebağ Korusu'nun yapılaşmaya açılmasına karşı başlatılan nöbet eyleminin 157. gününde geldi.

Validebağ Gönüllüleri Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, "Duydunuz değil mi? İlk günden beri her şeyden haberi olan sizler, mahalleli ve çeyrek asırdır pes etmeyen bizler, hep birlikte çok yorucu 157. günün sonunda en büyük ödülü aldık, ihale iptal oldu. Bugüne kadar bizlerden desteğini eksik etmeyen hepinize binlerce teşekkürler" denildi.

Avukat Onur Cingil'in paylaştığı karar şöyle: