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Yaşam

Mahkeme: Temas şart değil, işaret etmek de cinsel taciz

Davaya bakan Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi, olayda kadının ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırdı

29 Aralık 2014 13:17

Mahkeme bir kadını takip ederek işaret yapan erkeği cinsel taciz suçundan cezalandırdı. Kararda, erkeğin kadına yaklaşıp elle veya başka suretle cinsel saldırıda bulunmadığına dikkat çekilse de “Karşıdan işaret etmek de cinsel taciz” denildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Dava dosyasına göre, N.O., kızını okula bırakırken, aynı okulda okuyan oğlunu getiren F.Ö.’nün tacizine maruz kaldı. Savcılık hazırladığı iddianamede, kadını aracı ile takip eden, telefon numarası yazılı not kâğıdını vermek isteyen ve telefon numarasını isteyen erkek hakkında cinsel taciz suçunda dava açtı. N.O., mahkemede verdiği ifadesinde, taciz olayını şöyle anlattı :

“Okul öncesi giriş çıkışında beni sıkıştırıyordu, sürekli el hareketi yapıyordu ve telefon numarası vermemi istiyordu. Aracımın yanına yaklaşıp arkadaş olmak istiyordu. Benden hoşlandığını söylüyordu. Bana dokunup herhangi bir harekette bulunmadı ancak sürekli el hareketleri yapmak suretiyle rahatsız ediyordu.”

 

Ruh sağlığı raporu

 

Tacizle suçlanan F.Ö. ise ifadesinde cinsel taciz iddiasını kabul etmeyerek “Kendilerini tanımam, cinsel tacizde bulunmuş değilim” savunması yaptı. 

Davaya bakan Ankara 20’nci Asliye Ceza Mahkemesi, olayda kadının ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde Adli Tıp Kurumu’ndan rapor aldırdı.

 

75 gün para cezası 

 

Raporda, yaşanılan olayda kadının ruh sağlığının etkilendiği anlatıldı. F.Ö.’nün avukatı ise yaptığı savunmada, taciz iddiasının ispatlanamadığını belirtti.

Mahkeme yaptığı yargılamada F.Ö.’ye  “cinsel taciz” suçundan 75 gün karşılığı adli para cezası verdi.

 

Cinsel taciz için temas şart değil

 

 

Mahkeme gerekçeli kararında, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Daha önceden tanışmamakla birlikte sanık F.Ö. aracı ile N.O.’yu takip ettiği, dikkatini çektiğinde de işaret ettiği, bu eylemin birkaç gün devam ettiği, her ne kadar sanık F.Ö.’nün N.O.’ya daha fazla yaklaşıp ‘elle veya başka suretle’ cinsel saldırıda bulunmadığı anlaşılmakla birlikte karşıdan işaret etmek ve kendisini takip etmek suretiyle cinsel tacizde bulunduğu kabul edilmiştir.”

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