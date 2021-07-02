Mahkeme, telafisi güç zararlar doğabileceğini gerekçe göstererek yürütmeyi durdurma kararı vermişti; şirket, Seferihisar’da yeni JES projesi yapacağını duyurdu

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı kırsal Orhanlı Mahallesi'nde özel şirket tarafından yapılmak istenen jeotermal elektrik santrali (JES) projesine verilen 'Çevresel Etki Değerlendirme' (ÇED) raporunun, itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, bu kararına, sondaj işlemlerinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğini gerekçe gösterdi. Karar sonrası şirketin aynı bölgeye yeni JES projesi yapacağını duyurması üzerine köylüler, bu yeni projeye karşı da mücadele edeceklerini söyledi.

Seferihisar'a bağlı kırsal Orhanlı Mahallesi Gökçam mevkisindeki 157 ada 2 parselde, bir süre önce özel elektrik üretim şirketi tarafından JES projesi için İzmir Valiliği'ne başvuru yapıldı. Projeye valilik tarafından 'ÇED gerekli değildir' kararı çıktı. Zeytinlik ve meyve bahçelerinin bulunduğu, verimli toprakların yer aldığı, organik tarımın yapıldığı bölgede yapılmak istenen JES projesi, bölge halkının ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Avukatları aracılığıyla bir araya gelen 106 köylü, valiliğin ÇED kararının iptali için İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, sondaj işlemlerinin uygulanması halinde, telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle itiraz yolu kapalı olmak üzere yürütülmesinin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme heyetinin değerlendirmesinde; yüzey ve yer altı sularıyla tarımsal ürünlerin ve toprakların kirletilme potansiyeli olduğu, sondaj kuyularının yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle ağır metallerin ve çıkan gazların çevreye ve halk sağlığına zarar vereceği hususları üzerinde durularak, JES çalışmalarının hukuka aykırı olduğu kararına varıldı. JES'e karşı zafer kazanan köylülerin sevinçleri yarım kaldı. Karar sonrası şirket aynı bölgeye yeni JES projesi yapacaklarını duyurdu. Bölgeye, 12 lokasyonda sondaj faaliyeti planlanıp, 4 üretim, 3 reenjeksiyon kuyusunun açılması öngörüldü.

TIKLAYIN - Mahkemeden, Seferihisar'da açılması istenen santral ve jeotermal kuyulara yürütmeyi durdurma kararı

“Yeni JES için de mücadele edeceğiz”

Yeni projeye karşı da bir araya geleceklerini dile getiren bölge halkından 35 yaşındaki Galip Ener, "Burası arsa değil insanların yaşadığı bir kırsal mahalle. Bu projelerden vazgeçsinler çünkü köylüler, mücadele etmeye devam edecek. Hukuk mücadelemiz de devam edecek. Biz açtığımız davamızı kazandık. Adalet yerini buldu. Bunu şirket yetkililerinin de anlaması gerekiyor. Yapılması istenen o yeni JES planı için de aynı mücadeleyi vereceğiz" dedi.

54 yaşındaki İhsan Acı da yeni tesise izin vermeyeceklerini belirterek, "Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Buraya tesis kurmalarına izin vermeyeceğiz. Orhanlı halkı olarak buraya sondaj kurdurmamaya devam edeceğiz. Eğer bu vadiye santral kurulursa insanların yaşama şansı yok. Burayı bitirdiler. Hayvanlar burayı terk etti, insanlar da mı terk etsin? Biz terk etmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.