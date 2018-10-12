Mahkeme, Tekirdağ'daki tasocağı projesine 'dur' dedi

Tekirdağ Saray’da Güngörmez Mahallesi’ndeki ormanlık alanda taşocağı projesine mahkeme “dur” dedi. Tekirdağ İdare Mahkemesi verdiği kararda taşocağının binlerce yılda oluşmuş ekosistemi yok edeceğine ve bu etkinin taş ocağının üretim süresi olarak hesaplanan 136 yıl boyunca devam edeceğine dikkat çekildi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Alevtaş Madencilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. 2017’de “Metagranodiyorit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi” başvurusu üzerine 23.18 hektarlık ormanlık alanda “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu gerekli değildir” kararı verilmişti. Şirket sahada çalışmalara başlamıştı.

Saray Doğayı Koruma Derneği avukatı Demet Karpat Erol, bu projenin bölgeye zarar vereceğine dikkat çekerek karara karşı dava açmıştı. Dernek lehine çıkan bilirkişi raporunda da özetle “orman ekositeminin başka amaçlar için kullanılmasının, ormanın tam ekolojik işlevlerinden vazgeçilmesi anlamını taşıdığı” belirtilmişti. Alanda meşe ve gürgen ormanları bulunuyor.

Doğa yok olur

Çalışmalar sürerken davayı karara bağlayan Tekirdağ İdare Mahkemesi taşocağının bitki örtüsü ile birlikte binlerce yılda oluşmuş ekosistemi yok edeceğine dikkati çekti. Mahkeme kararında ruhsat sahasında ortaya çıkacak bitkisel toprak ile pasanın (kazı sonrası ortaya çıkan malzeme yığını) yağış sularıyla akarsulara karışacağını ve suda yaşayan canlıları olumsuz etkileyeceğini anlattı.

Canlıları korumak için bir çalışma da olmadığını belirten mahkeme “ÇED Gerekli Değildir” kararını oy çokluğuyla 18 Eylül’de iptal etti. Öte yandan şirket meşe ve gürgen ormanlarının bulunduğu alanda 3 milyon 500 bin ton üretim yapmak istiyor. Çalışmalar sırasında patlatma yöntemi de kullanılması planlanıyor.