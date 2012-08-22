Mahkeme ötanaziye izin vermeyince eceliyle öldü

İngiliz Tony Nicklinson ötanazi hakkını elde etmek için yıllarca mahkemelerde mücadele verdi. "Ölüm isteği" geçtiğimiz hafta bir defa daha reddedilen Nicklinson, eceliyle hayatını kaybetti.

İngiliz vatandaşı Tony Nicklinson 2005 yılında felç geçirdi. "Locked-in syndrome" adı verilen hastalığa yakalanan Tony Nicklinson'un boyundan aşağı vücudu tutmuyordu. Hareket edemeyen, konuşamayan, yemek yiyemeyen ve nefes almakta dahi zorlanan Nicklinson, çevresindekilerle sadece gözlerini kırparak iletişim kurabiliyordu.

Bu şekilde yaşamak istemeyen Nicklinson, ötanazinin yasak olduğu İngiltere'de mahkemeye başvurarak, "ölüm" için yardım istedi. Yıllarca mahkemede "ölüm hakkı" için mücadele veren Tony Nicklinson'in bu isteği geçtiğimiz perşembe günü İngiliz Yüksek Mahkemesi tarafından da reddedildi. Mahkemenin kararından sonra gözyaşlarını tutamayan Nicklinson'un İngiltere'deki evinde hayatını kaybettiğini bugün kızı sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden açıkladı.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre, Nicklinson'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ancak gazeteye açıklama yapan avukatı, Nicklinson'ın mahkeme kararından sonra yemek yemeği kestiği belirtildi. Avukatın açıklamasına göre, vücudu iyice güçsüzleşen Nicklinson, zatüreye yakalandı.

'Hoşçakal dünya'

Sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden babası Tony Niclinson'ın bugün öldüğünü belirten kızı şunları yazdı: "Belki haberiniz oldu, babam bu sabah eceliyle hayatını kaybetti. 58 yaşındaydı. Ölmeden önce bizden Twitter'a şunları yazmamızı istedi: "Hoşçakal Dünya, o an geldi ama mutlu bir hayatım oldu."

Ötenazi isteği kabul edilmeyen Nicklinson'ın eşi Jane Nicklinson da Twitter'da şu iletiyi paylaştı: "Hayatımın en büyük aşkını kaybettim, ama o daha fazla acı çekmeyecek."