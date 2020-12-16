Kırşehir Sulh Ceza Hâkimliği, CHP’nin 'Arpalık Aile Şirketi' ve '10 Maddede Kıdem Tazminatında Fon Aldatmacası' kitapçıkları hakkında verilen ‘basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılması’ kararının yürütmesini durdurdu. Karar uyarınca kitapçıklar serbestçe dağıtılabilecek.

TIKLAYIN | Mahkeme kararını verdi; CHP'nin toplatılan kitapçıkları dağıtılabilecek



ANKA'da yer alan habere göre, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliği'nin getirdiği yasak kararı üzerine CHP Nevşehir İl Başkanlığı Kırşehir Sulh Ceza Hâkimliği’n itirazda bulunmuştu. Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği, kitapçıkların basım dağıtım ve satış yasağı getirilmesi, el konulması ve toplatılması’ kararlarının yürütmesini durdururken, el konulan kitapların CHP Nevşehir İl Başkanlığı’na iade edilmesine karar verdi.

Mahkeme kararında, bir önceki mahkeme kararına göndermede bulunularak kitapçıkların içeriğinin halkın bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmediğini ve kamu güvenliği açısından da tehdit oluşturmadığı kaydedildi. Kitapçıklar Türk Ceza Kanunu’nun 216/1’inci maddesinde düzenlenen ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ gerekçesiyle toplatılmıştı. CHP Nevşehir İl Başkanı Kamil Gülmez, “Yargının bu tarafsız hareketinden dolay kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.