Mahkeme karar verdi: Fransa’da Amazon’un kargocuları sadece ilaç ve gıda dağıtacak

Fransa'da sendikanın açtığı dava sonucu mahkeme Amazon'un kargocular için gerekli sağlık önlemlerini alana kadar sadece gıda ve ilaç gibi hayati malzemelerin satışını yapabileceğine hükmetti. Koronavirüs salgını döneminde Amazon, bu karara uymazsa günlük 1 milyon Euro'ya kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Kargocular sağlık endişesiyle, Türkiye'de de acil ihtiyaçlar dışındaki tüm kargoların dağıtımının durmasını istemişti.

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E-ticaret sitesi Amazon, Fransa’da Ticaret Mahkemesi’nin verdiği karar neticesinde bundan sonra yalnızca gıda ve ilaç gibi hayati malzemelerin satışını yapabilecek. Karar, sendikanın, şirketin çalışanlarının sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle açtığı dava sonucu çıktı.

Financial Times’in haberine göre, Nanterre Ticaret Mahkemesi Amazon’a, hayati ihtiyaç malzemeleri dışındaki ürünlerin satışını durdurması için 24 saat süre tanıdı. Şirket, bu karara uymaması halinde günlük 1 milyon Euro'ya kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Carrefour'a da dava açıldı

Fransız makamları ise özellikle şirketin devasa depolarında sosyal mesafe kuralının uygulanmasının pratikte mümkün olmadığı görüşünde. Ayrıca Amazon’un uluslararası lojistik ağının, virüsün yayılmasına neden olacağından da endişe ediliyor. Bu nedenle benzer bir dava süpermarket zinciri Carrefour için de açılmış durumda.