Artan iş yükü, Koronavirüs tehlikesi, 12 saati aşan mesai; kargo çalışanlarından çağrı var: Acil ihtiyaç ürünleri dışında kargo taşımak istemiyoruz

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlere kapanan vatandaş, almak istediklerini internet daha çok üzerinden sipariş vermeye başladı. Bu durum kargocuların yükünü epey artırdı. Şartları iyileştirilmeden artan iş yükünün altından kalmaya çalışan kargo çalışanları ise sitem etti. Sabah erken saatlerde başladıkları mesaiyi akşam 21:00'a kadar sürdüğünü ifade eden karo çalışanları vatandaşlara, "Gıda, ilaç, temizlik gibi acil ihtiyaç ürünleri dışında kargo taşımak istemiyoruz" diye seslendi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, ismini vermek istemeyen bir kargo çalışanı hiçbir şekilde mesai ücreti almadıklarını, kağıt üzerinde yazılı olan 1 saat 30 dakikalık molalarını dahi kullanamadıklarını, bazı günler yemek dahi yiyemediklerini anlattı. Çalışan, "Tüm bunlara ve işten çıkarma yasağına rağmen, ‘performans yetersizliği’ denilerek işten çıkarılan arkadaşlarımız oldu” ifadelerini kullandı.

Her gün yüzlerce insanla yüz yüze geldiklerini kaydeden işçi, “Bu bizim sağlığımızın yanında toplum sağlığını da etkiliyor. Kargo götürdüğümüz bir adresten, bir şekilde virüsü kaparsak gün içinde kargo teslim ettiğimiz diğer insanlara da götürebiliriz” dedi.

"Bir an önce acil ihtiyaçlı kargolar dışındakilerin kabul edilmemesi kararı alınmalı"

Yurttaşların acil ihtiyaç dışında keyfi alışveriş yapmaması gerektiğini vurgulayan işçi, kargo şirketlerine ve yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Gıda, ilaç, temizlik gibi acil ihtiyaç ürünleri dışında kargo taşımak istemiyoruz. Ama böyle bir süreçte biz hâlâ tişört, kazak taşıyoruz. İnsanlar iki ay, bir tişört daha almadan yaşayabilir. Yüksek derece de bir alışveriş çılgınlığı var. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Çalışma saatleri kısaltılmalı. Bir an önce acil ihtiyaçlı kargolar dışında başka kargoların kabul edilmemesi yönünde karar alınmalı.”