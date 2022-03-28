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Medya

Mahkeme, İletişim Başkanlığı’nın basın kartını yenilemediği Aydın Engin’e hak verdi: İşlemin iptali istendi

Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden olan yazarımız Aydın Engin 24 Mart'ta yaşamını yitirmişti

28 Mart 2022 12:38

Ankara 18. İdare Mahkemesi, İletişim Başkanlığı'nın basın kartını yenilemediği Türkiye medyasının en kıdemli isimlerinden olan yazarımız Aydın Engin'in davasında verdiği kararda işlemin iptalini istedi. 24 Mart'ta yaşamını yitiren Aydın Engin, davaya ilişkin olarak, "Basın kartı mesleğimizin gereğini yerine getirmemiz için kullandığımız bir iş aracı ve İletişim Başkanlığı seneler önce kazandığım bu hakkı bana iki yılı aşkın süredir teslim etmiyor. Fahrettin Altun’un doğumundan 7 yıl önce mesleğe başladım.  Bu cezalandırma pratiğinin gazetecilerin mesleğini yapmasını engellemeye yönelik tutum olduğu çok açık. Biz buna boyun eğmeyiz" demişti. 

27 Ocak 2022'de oy birliği ile alınan kararda, “Davalı idare tarafından, davacı hakkında verilen mahkumiyet kararı gerekçesiyle davacının basın kartı hakkında karar verilmediği, başka bir anlatımla 18.01.2019 tarihinden itibaren hiçbir işlem tesis etmediği anlaşıldığından davalı idarenin anılan iddiasına itibar edilmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, yargılama gideri ile avukatlık vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, kararın tebliğini izleyen günden 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 27.01 2022 tarihinden oy birliğiyle karar verildi." denildi. 

RSF Türkiye karara ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanlık İletişim Başkanlığı’nın geçtiğimiz günlerde 81 yaşında aramızdan ayrılana kadar sürekli basın kartını vermeyerek oyaladığı 53 yıllık gazeteci Aydın Engin’e hak verdi. Kararda, artık geç de olsa, “idarenin işleminin iptaline..” deniyor" yorumunu yaptı.

Aydın Engin 2020 yılında dava açmıştı

24 Mart 2022'de yaşamını yitiren yazarımız Aydın Engin, hiçbir gerekçe gösterilmeden kendisine verilmeyen "sürekli basın kartı" için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nı 2020 yılında dava etmişti. 

Ankara İdare Mahkemesi’ne avukatı Tora Pekin aracılığıyla başvuruda bulunan Engin , “51 yıllık gazeteciyim. 25 yıldır da sürekli basın kartı taşıyorum. Bu kazanılmış bir haktır. Makul bir gerekçe göstermeden hiçbir resmi kurum kartımı geri alamaz” açıklamasını yapmıştı.

Basın kartlarını düzenleme yetkisinin Temmuz 2018’de Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden alınarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle başında Fahrettin Altun'un olduğu İletişim Başkanlığı’na devredildiğini hatırlatan Engin, Aralık 2018’de Basın Kartı Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik sonrası eski kartların kullanılamaz hale geldiğinin altını çizmişti.

“Fahrettin Altun’un doğumundan 7 yıl önce mesleğe başladım”

İletişim Başkanlığı’nın açtığı davanın ardından Engin şunları söylemişti:

“Basın kartı mesleğimizin gereğini yerine getirmemiz için kullandığımız bir iş aracı ve İletişim Başkanlığı seneler önce kazandığım bu hakkı bana iki yılı aşkın süredir teslim etmiyor. Ben 51 yıllık gazeteciyim. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un doğumundan 7 yıl önce mesleğe başladım. Aşağı yukarı da 25 yıldır sürekli basın kartı sahibiyim. Bu kazanılmış bir haktır. Bunu makul bir gerekçe göstermeden hiçbir resmi kurum geri alamaz. Ama İletişim Başkanlığı, AKP iktidarında bu hakkı benden aldı. Ben de İletişim Başkanlığı’na başvurarak bu hakkı talep ettim ama cevap alamadım. Cevap alamayınca da dava açma yoluna gittim.

Fahrettin Altun değerlendirme süreci devam eden başvuru sayısının 894 olduğunu söylüyor. İki seneden beri bu neyin incelemesi? Bize bir bahane bile sunulmuyor. Başvurularımıza cevap verilmiyor. Fahrettin Altun ve adamları benim ve benim durumumda olanların gazeteci olup olmadıklarını inceliyorlarmış. Bu bile başlı başına bir başka dava konusu olur. Ne demek inceleme? İki yıl süren inceleme 'Sizi reddettik, basın kartınızı vermiyoruz ama bunu resmen açıklayamıyoruz' demektir. Bu devletin gazetecileri engelleme yöntemidir. Benim mesleğimi yapmakta zorluk çıkartıyorlar.

"Fahrettin Altun veya adamları kim oluyor ki bizimle ilgili bir şüpheye sahip olup basın kartını vermeme hakkını kendilerinde görüyorlar?"

“Meslek onurunu zedeleyici tutum. Yani yüz kızartıcı suç. Haklı. Yüz kızartıcı suç işleyen birisi basın kartı taşımamalı. İkincisi mesleğini yapmıyor oluşu. Bunu da anlarım. Gazetecilik yapmıyorsa basın kartına ihtiyacı yoktur. Diğeri mahkumiyet kararı, en sonuncusu ise bir ‘terör örgütüyle’ bağlantı şüphesi. Bu korkunç bir yanlış. Bu cümle için hukuk fakültesine gitmeye gerek yok. Lise eğitimi bile yeterli ki şüphe üstüne yargı verilemez. Fahrettin Altun veya adamları kim oluyor ki bizimle ilgili bir şüpheye sahip olup basın kartını vermeme hakkını kendilerinde görüyorlar?

Ben de benim meslek kıdemime uygun olarak bunu yaptım. Eğer deyim uygunsa diğer gazetecilerin Aydın abisi olarak bunu yaptım. Çünkü artık 80 yaşındayım. Bu adamı atmak bana düşerdi.

"Biz buna boyun eğmeyiz”

Bu cezalandırma pratiğinin gazetecilerin mesleğini yapmasını engellemeye yönelik tutum olduğu çok açık. Bu eleştirel gazetecilere ‘Eğer böyle yaparsanız sizi gazeteci saymayız’ gibi yasa dışı, hukuka aykırı bir mesaj iletmedir. Biz buna boyun eğmeyiz”

 

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