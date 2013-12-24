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Mahkeme heyeti 'duruşmada uyudu'ya yanıt: Uyumadıkları son derece açık!

Ethem Sarısülük davasına bakan Mahkeme Başkanı Afak İlleez, 'Duruşmada uyuma' haberlerine yanıt verdi

24 Aralık 2013 13:28

Ethem Sarısülük davasına bakan Mahkeme Başkanı Afak İlleez, "Duruşmada uyudular" iddialarına yanıt verdi. İlleez, "Sosyal medyada mahkeme heyeti uyumadığı halde uyuyormuş gibi gösterildi" dedi.

Gezi eylemlerinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün davasına bakan mahkeme heyeti, "çekilme" talepleri reddedilince Yargıtay'a başvurdu. Mahkeme başkanı ayrıca "Duruşmada uyuma" haberlerine yanıt verdi.

Gezi eylemleri sırasında Ankara'da bir polis kurşunuyla hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ün öldürülmesi davasına bakan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi davadan çekilme kararında ısrarlı...

Mahkeme heyeti "Davadan çekilme" taleplerinin üst mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine bu kez de kararın kanun yararına bozulması talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Çekilme taleplerini yerinde bulmayan üst mahkeme kararının bozulması için Yargıtay'a başvurulmasını istedi.

Mahkeme başkanı Afak İlleez dava dilekçesinde,"Uyuma" iddialarına da yanıt verdi.

İlleez, "Sosyal medyada anlık fotoğraflar yayınlanarak, heyet üyeleri esasen uyumadıkları halde uyuyormuş gibi gösterilmiştir. Mizansen yaratılmıştır. Amaç, heyeti kamuoyu önünde olumsuz bir duruma düşürmektir. Üye hakim ve savcı görüntülü sistemden dikkatlice duruşmayı izlemiştir. Uyuduğu öne sürülen üye, arkasındaki televizyona bakmak için, savcı ise heyetin arkasındaki televizyonu görebilmek için farklı pozisyonlarda görüntülenmiştir. Fotoğrafta uyuyormuş gibi görünüyor iseler de esasen uyumadıkları son derece açıktır" dedi.

Heyetin uyuduğu iddialarına ilişkin tweetleri bakanlığa delil olarak sunan İlleez, müdahil tarafın Gezi'yi meşru gösterme çabası içinde olduğunu da vurguladı.

Davanın amacından saptırılmaya çalışıldığını savundu.

 

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