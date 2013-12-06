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Sarısülük davasında o fotoğrafı çekene suç duyurusu

Ethem Sarısülük davasında, hakim ve savcının uyurken fotoğraflarını çeken kişi hakkında, mahkeme heyeti tarafından, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu

06 Aralık 2013 07:52

Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin davanın duruşmasında hakim ve savcıyı uyurken görüntüleyen kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gerekçe ise duruşmada görüntü ve ses kaydının yasak olması.

Ankara'daki Gezi olayları sırasında öldürülen Ethem Sarısülük davasında hakim ve savcının uyuduğu iddiaları yeni bir boyut kazandı.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun konu hakkında inceleme başlatmasının ardından, bir gelişme de fotoğrafları çeken kişi hakkında yaşandı.

Mahkeme heyeti, duruşmada görüntü ve ses kaydının yasak olduğu gerekçesiyle, fotoğrafı çeken kişi hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ethem Sarısülük'ün ölümüne ilişkin görülen davanın 3. duruşmasında mahkeme heyetinde yer alan üye hakim Cevdet Bak ile Cumhuriyet Savcısı Mustafa Şahin'in 'uyuduklarına' ilişkin fotoğraflar internet sitelerinde yer almıştı.

Fotoğrafları ihbar kabul eden HSYK, konuya ilişkin inceleme başlatmıştı.
 

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