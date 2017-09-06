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Mahkeme: Gülmen ve Özakça duruşmada hazır edilecek

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın ilk duruşması 14 Eylül'de

06 Eylül 2017 12:17

OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kamu görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başlattığı açlık grevinde 182 gün geride kaldı.

Eylemlerinin 75'inci günü gözaltına alınan ve ardından tutuklanan iki eğitimcinin ilk duruşmaları 14 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde görülecek. Sağlık durumlarının bozulması üzerine Sincan Cezaevi kampüsü içerisindeki hastanede tutulan iki eğitimcinin haklarında açılan davanın ilk duruşmasına getirilip getirilmeyeceği merak konusuydu.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Gülmen ve Özakça'ya destek için başlattığı açlık grevinde bir ayı geride bırakan avukat Engin Gökoğlu müvekkillerinin duruşma salonuna getirilip getirilmeyeceği yönündeki soruya, “Mahkemenin duruşma gününde hazır edilmeleri yönünde yazısı var” cevabını verdi.

"Her halükârda onları savunacağız"

Mahkemenin aksi bir tutum sergileyerek iki eğitimcinin duruşmaya getirilmemesi olasılığını düşünmediklerini belirten Gökoğlu, “SEGBİS yöntemi olursa dahi biz her halükârda onları savunacağız. Tutuklama gerekçelerini, mazeretlerini ortadan kaldırmak için her şeyi yapacağız” dedi.

Dosya üzerinde herhangi bir sebeple eksik olmaması yönünde çalıştıklarını belirten Gökoğlu, “Gülmen ve Özakça’nın mahkeme heyeti karşısına çıkarak tutukluluk gerekçelerini, tutuklamanın keyfiyetini sorgulayacağını söyledi.

Gökoğlu dava ile ilgili “Haktan, hukuktan ve adaletten bahseden herkesi duruşmanın olduğu gün adliyeye bekliyoruz” çağrısı yaptı.

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