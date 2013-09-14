Mahkeme, eşcinsellerin arkadaşlık sitesini suç unsuru sayarak kapattı

İstanbul Anadolu 14. Sulh Ceza Mahkemesi konum odaklı çalışan eşcinsel arkadaşlık sitesi Grindr'a erişimi engelledi. Mobil uygulamaları da bulunan sitenin kapatılmasına tepki gösteren Türk ziyaretçiler, dört gündür siteye ulaşamıyor.

Mahkeme, çoğunlukla eşcinsel erkeklerin kullandığı ve mobil aplikasyonlarıyla büyük ilgi gören sosyal ağ sitesi Grindr.com’a erişimi engelleme kararını ‘koruma tedbiri’ olarak niteledi.

Siteyi Türkiye’den ziyaret etmek isteyenler, “İstanbul Anadolu 14. Sulh CM’nin 26/08/2013 tarih ve 2013/406 nolu KORUMA TEDBİRİ kapsamında bu internet sitesi (grindr.com) hakkında verdiği karar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nca uygulanmaktadır” ifadesiyle karşılaşıyor.

Bu arada, sitede “Türkiye, Çin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde uygulanan internet sansürü nedeniyle sitemize erişim sağlanamayabilir” ifadeleri yer alıyor.