T24 LogoT24 Logo
Magazin

Mahkeme Emina Sandal'ın talebini kabul etti

Emina Sandal, "eski sevgilisine döndüğü" yönündeki iddialar ile gündeme gelmişti

06 Mart 2018 13:44

Kendisi hakkında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren Emina Sandal, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve kendisine yönelik şiddet, tehdit, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunulmamasını talep etti.

Mustafa Sandal'la boşanacaklarını açıklayan Emina Sandal, geçen günlerde hakkında "eski sevgilisine döndüğü" yönündeki iddialar ile gündeme gelmişti.

Mahkeme talebi kabul etti

Mahkeme, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında ünlü şarkıcının talebini kabul etti ve kararın ihlal edilmesi durumunda ihlal eden kişi ya da kurumların tazyik hapsine çarptırılmasına karar verdi. 

Öte yandan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic geçen haftalarda ortak açıklama yapmış, 9 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini duyurmuştu. Mustafa Sandal 2010'da 1,5 milyon dolara aldığı, şu anki değeri 15 milyon lira olan Çubuklu Vadi Evleri'ndeki 4 katlı villasını Emina Jahovic'e bırakacak.

ETİKETLER

emina sandalmustafa sandalhabermahkemekararkabul ettiiddiak şiddettehdithakaretaşağılamaküçük düşürmeyi içeren sözdavranış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24