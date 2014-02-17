Mahkeme 'Ekşi Sözlük'e sordu: Bu başlıkları kim açıyor?

'’Ekşi Sözlük'’ internet sitesinin kurucusu ve üyesi 40 kişinin, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçunu işledikleri gerekçesiyle 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti, sanıkların yorumlarının bulunduğu yazı başlıklarının kim tarafından açıldığının belirtilerek mahkemeye gönderilmesini istedi.

DHA’dan Arzu Kaya’nın haberine göre, yargılanan sanıkları, yazdıkları yorumların hakaret içermediğini belirterek beraatlerini talep etti.

‘İnançlı bir insanım, beraatimi talep ediyorum’

Anadolu 32. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya '’Ekşi Sözlük'’ internet sitesinin kurucusu S.K'nin da aralarında bulunduğu 11 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Ş.C.E, internet sitesinde yer alan "evandro" adlı rumuzun kendisine ait olduğunu belirterek, “Allah başlıklı 'bizim memleketin en büyük sigortasıdır' şeklindeki yazıyı ben Keçecizade Mehmet Emin Fuat Paşa'nın sözünden alıntı yaptım. Hakaret söz konusu değildir. Söz konusu yazıları 2007 yılında yazdım. Suçlamaları kabul etmiyorum. İnançlı bir insanım, beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanıklardan M.E. ise iddianamede bahsi geçen 4 ana başlıktaki yazıları kendisinin yazdığını ifade ederek, “Kesinlikle İslam'a karşı herhangi bir düşmanlığım yoktur. Hakaretim de yoktur. Beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Ekşi Sözlük yazarı sanık Ş.Ş, söz konusu sitede “buralı" rumuzlu yazar olduğunu belirterek, 2001 yılında yazmış olduğu yazı nedeniyle yargılandığını ve babasının Hac ziyaretine ilişkin anlatmış olduğu bir anıya dayanarak yazı yazdığını kaydetti. Sanıklardan A.O.G de yazdığı yazıların ifade özgürlüğü kapsamında ve tamamen mizansen olduğunu söyleyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme: Yazı başlıklarını kim açtı?

Mahkeme savunması alınan sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına, duruşmaya katılmayan diğer sanıkların zorla getirilmesine karar verdi. Ekşi Teknoloji Bilişim A.Ş'ye müzekkere yazılmasına da hükmeden mahkeme hâkimi, sanıkların yorumlarının bulunduğu yazı başlıklarının kim tarafından açıldığının belirtilerek mahkemeye gönderilmesini istedi. Duruşma ertelendi.

1'er buçuk yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında 40 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 3 büyük dinin ortak değerleri olan Allah, peygamber, Kuran, İncil, cennet, cehennem gibi kavramlara yönelik hisleri incitecek şekilde dini değerleri aşılama kastı olduğu belirtildi ve kişilerin 'Ekşi Sözlük' isimli internet sitesinde yer alan yazılarına yer verildi. '’Ekşi Sözlük'’ internet sitesinin kurucusu S.K'nin de aralarında bulunduğu 40 kişiye, “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçunu işledikleri gerekçesiyle 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.