Ekşi Sözlük sahibi ve yazarlarına hapis talebi

Ekşi Sözlük’ün sahibi Sedat Kaplanoğlu’nun ve 40 yazarlarının “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılama” suçlamasıyla 6 aydan, 1 yıla kadar hapis istendi.

Ali Emre Bukağılı isimli bir kişinin şikâyeti üzerine Ekşi Sözlük sitesinin sahibi Ekşi Teknoloji ve Bilişim Limited şirketinin ortaklarından Sedat Kapanoğlu hakkında 2010 yılında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan inceleme sonucu sitede dini değerlere ve Hz. Muhammed’e yönelik hakaret ve aşağılamaların yer aldığı iddia edilen yazıları kaleme alan rumuzların gerçek kimlikleri tespit edildi.

Zaman gazetesinden Deniz Aydın’ın haberine göre, İstanbul Anadolu 32. Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki (AİHS) düşünce ve ifade özgürlüğünü düzenleyen maddelerine atıf yapıldı.

Daha sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “Otto-Preminger” kararında AİHS’nin düşünce ve ifade özgürlüğünü düzenleyen 10’uncu maddesindeki hakların uygulanabilmesi için bazı sorumluluklar yüklendiği hatırlatıldı.

Karardaki “Bu sorumluluklar arasında başkalarını sebepsiz yere inciten ve insan ilişkilerinin gelişmesine yaramayan, kamusal tartışmaya hiçbir şekilde katkıda bulunmayan davranışlardan kaçınmak gerektiği, bu nedenle meşru amaçla orantılı bir biçimde dinsel açıdan kutsal sayılan nesnelere yönelik gereksiz saldırıları önlemek ve yaptırıma bağlamak gerekli olabilir” ifadelerine yer verildi.

Bu noktada iddianamede şu değerlendirmede bulunuldu:

“TCK 216/3’te korunan hukuki yarar; Allah, din, peygamber, kutsal kitaplar, mezhepler değil, kişilerin bu kavramlara yönelik dini hisleridir. Kuşkusuz kişi bu kavramlarla ilgili düşüncelerini açıklayabilir, eleştirebilir. Ancak bunu yaparken göz önünde tutulması gereken husus başka kişi veya kişilerin dini duygularının incitilmemesidir. Zira kimsenin başkasının kutsal saydığı kavramlara ilişkin saygı duygusunu incitmeye hakkı olamaz.”

Sitenin sahibi Sedat Kapanoğlu ile birlikte toplam 40 kişi hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.