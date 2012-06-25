Mahkeme: Deniz Seki 296 görüşmenin birçoğunda kokain temin etti

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Mayıs’ta görülen davada Seki’nin "Kokain ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına" çarptırılmasına hükmettiği kararın gerekçelerini açıkladı.Gerekçede Deniz Seki'nin arkadaşlarına 296 görüşmenin birçoğunda kokain temin ettiğine yer verildi.

DHA'da yer alan habere göre; Kokain ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Deniz Seki’nin dosya kapsamına göre eyleminin "başkalarına veren" olarak değerlendirildiğinin belirtildiği kararda, "Başkalarına vermek kelimesi anlam olarak bir kimsenin mülkiyetinde ve zilyetliğinde bulunan uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satış sayılmayacak şekilde ve bedel almadan başkasına devretmesidir" denildi. Seki’nin telefon görüşmelerine göre arkadaşları adına kokain temin ettiğinin belirtildiği kararda, "Kendisinin (Deniz Seki) uyuşturucu alımında maddi bakımdan sorunlar yaşamaması amacıyla, kendisinden uyuşturucu (kokain) talebinde bulunan çevresindeki arkadaşları ve şahıslar adına sanık Sinan Yüksel’den uyuşturucu madde talep ettiği anlaşılmıştır" denildi.

‘Arkadaşlarına uyuşturucu istedi’

Kararda, soruşturma kapsamında bir otel odasında yakalanan Deniz Seki’nin ifadelerinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ettiği belirtildi. Seki’nin uyuşturucu isteğinin telefon dinlemesine de takıldığının belirtildiği kararda, "30 dakikaya Neşe’ye paspas 500 dolar" ve "8 taş 4 kuş" diyerek uyuşturucu istediği vurgulandı. Gerekçeli kararda Seki’nin bir görüşmede "Oğlum ben kendime istemiyorum, benim evde var" diyerek arkadaşlarına da uyuşturucu istediği vurgulandı.

‘296 görüşmesinin bir çoğunda kokain temin etti’

Sanık Deniz Seki’nin, toplam 296 adet görüşmesinin tamamına yakınında Sinan Yüksel ve Diyar kod isimli şahıslardan neredeyse her gün uyuşturucu maddelerden kokain maddesi temin ettiğine dikkat çekildi.

‘Bonus olarak uyuşturucu verildi’

Seki’nin aldığı uyuşturucu miktarının fazlalığı nedeniyle zaman zaman ücret ödeme konusunda sıkıntı yaşadığı, borca uyuşturucu madde satın aldığının belirtildiği kararda, bazen de alınan maddelerin çokluğu nedeniyle "bonus olarak uyuşturucu madde verildiği kaydedildi. Seki’nin torbacı Sinan Yüksel ile samimiyeti arttırması sonucunda arkadaşları için de aracılık yapmaya başladığı anlatılan kararda, Seki için şu değerlendirme yapıldı:

"Tüm deliller değerlendirildiğinde sanık Deniz Seki’nin sanık Hakan Çinar liderliğinde kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün üyesi olmadan, örgütün aktif üyelerinden Murat kod isimli sanık Sinan Yüksel, Apo kod isimli sanık Abdullah Haner ve Diyar kod isimli sanık Erdal Saka ile irtibat içinde bulunduğu, sürekli olarak uyuşturucu maddelerden kokain temin ettiği, temin ettiği uyuşturucu (kokain) maddesinin büyük bir kısmını kendisinin kullandığı, daha sonra ilerleyen süreçte sanık Sinan Yüksel ile samimiyeti arttırması üzerine, gerek sanık Sinan Yüksel’in bu işten para kazanmasını temin etmek ve gerekse kendisinin uyuşturucu alımında maddi bakımdan sorunlar yaşamaması amacıyla; kendisinden uyuşturucu (kokain) talebinde bulunan çevresindeki arkadaşları ve şahıslar adına sanık Sinan Yüksel’den uyuşturucu madde talep ettiği ve arkadaşlarından bir kısmını sanık Sinan Yüksel ile irtibatlandırdığı, sık sık evinde ve başka yerlerde uyuşturucu partisi vererek arkadaşlarına uyuşturucu madde temin ettiği anlaşılmıştır."

Başkalarına da uyuşturucu vermekle suçlandı

Sanık Deniz Seki’nin dosya kapsamına göre eyleminin "başkalarına veren" olarak değerlendirildiğinin belirtildiği kararda, "Başkalarına vermek kelimesi anlam olarak, bir kimsenin mülkiyetinde ve zilyetliğinde bulunan uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satış sayılmayacak şekilde ve bedel almadan başkasına devretmesidir" denildi. "Sanık Deniz Seki’nin telefon görüşmelerine göre arkadaşları adına uyuşturucu maddelerden kokain maddesinin daha çok sanık Sinan Yüksel’den istediği ve böylece başkalarına vermek şeklinde atılı suçu işlediği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanılan kararda, Seki’nin bir çok kez hatta, hemen hemen her gün diğer örgüt üyesi sanıklardan Sinan Yüksel, Abdullah Haner ve Erdal Saka’dan uyuşturucu (kokain) satın aldığı, böylece yine yasada tarifi olan "satın alan" sıfatını kazandığı belirtildi. Seki’nin "bulunduran kişi" olarak da atılı suçu işlediği kaydedilen kararda, "Sanık Deniz Seki’nin gerek kendi kişisel ihtiyacı için, gerekse arkadaşları için değişik tarihlerde çok sayıda uyuşturucu (kokain) maddesini suç örgütü üyelerinden temin ederek yanında bulundurduğu ve arkadaşlarına gönderdiği anlaşıldığından, bulunduran kişi sıfatıyla da sanığın atılı suçu işlediği anlaşılmıştır" denildi.