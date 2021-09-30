Mahkeme, Britney Spears'ın babasının vasilik yetkisini askıya aldı

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ABD'de mahkeme, şarkıcı Britney Spears’ın babası Jamie Spears’ın vasilik yetkisini askıya aldı.

CNN’de yer alan habere göre, Britney Spears, uzun süredir verdiği hukuk mücadelesinde, babasının vasiliğinden çıkarılması sonucuna ulaştı.

Los Angeles Mahkemesi, 2008 yılından bu yana kızının tüm servetini ve özel hayatını kontrol eden Jamie Spears’ın vasiliğini askıya aldı. Spears yerine mahkemenin atadığı başka biri vasi olarak atadı.

Uzun yıllar kızının “iyiliği” için bu görevi sürdürdüğünü söyleyen ancak 2020 yılında Free Britney hayranlarının başlattığı kampanyalar, Britney Spears belgeselleriyle oluşan gündem ve son olarak kızı Britney’in bu yaz mahkemede verdiği 20 dakikalık ifade sonrası baba Spears, mahkemeye başvurarak çekileceğini söylemişti.

39 yaşındaki Britney Spears iki kez babasını vasilikten uzaklaştırmaya çalışmış ve onun "vasiliği istismarla" suçlanması çağrısında bulunmuştu.

Britney Spears'ın vasilik davası

Spears, bu yaz mahkemede ifade verdiğinde vasiliği sonlandırmak için bir dilekçe verebileceğini “bilmediğini” söylemişti. Spears’ın avukatının bu konuda eksik bilgi verdiğine ilişkin sour işaretleri oluşmuştu. Ingham’ın son yıllarda Spears’ın isteklerine rağmen resmi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmişti.

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