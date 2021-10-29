Mahkeme belgeleri çıktı; Zayn Malik, Gigi Hadid'in annesiyle çıkan kavgada, suçlamalardan birini kabul etti

Şarkıcı Zayn Malik, Gigi Hadid’in annesi Yolanda Hadid’e vurmakla suçlandığı olayla ilgili dört farklı suçla yargılanıyor. Malik’in dört suçtan birini kabul ettiği görülürken mahkeme yetkilileri, Malik’in mahkemenin aldığı karara karşı çıkmadığını söyledi.

TMZ’nin ulaştığı mahkeme belgelerine göre, model Gigi Hadid yurt dışındayken birlikte yaşadıkları evde olan Zayn Malik, anne Yolanda Hadid’in eve gelmesiyle büyük bir kavga çıktı.

Malik’in Yolanda Hadid’e küfür ettiğini ve evden kovduğunu belirten mahkeme belgelerinde, şarkıcının Hadid’i dolaba doğru ittiği de yer aldı. Zayn fiziksel teması reddediyor.

Malik’in daha sonra partneri Gigi Hadid’i arayarak küfür ettiği, annesine karşı kendisini savunması için bağırdığı belirtildi.

Belgelere göre, Malik evde bulunan güvenlik görevlisine de saldırdı.

Mahkeme kararına karşı çıkmayan Malik, Yolanda Hadid’i taciz ettiği suçlamasıyla ceza aldı. Malik’in mahkeme kararıyla öfke kontrolü ve ev içi şiddetle mücadele programına katılması gerekiyor. Şarkıcının Yolanda Hadid ve güvenlik görevlisine yaklaşmaması konusunda da bir karar çıktı.

Olayların ardından 1 yaşındaki bebeklerini büyüten Gigi ve Zayn çifti ayrılmıştı.