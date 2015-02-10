Mahkeme, AİHM kararına rağmen vicdani retçi Tarhan'a 15 ay hapis cezası verdi

Sivas Askeri Ceza Mahkemesi vicdani retçi ve LGBTİ aktivisti Mehmet Tarhan hakkında “emre itaatsizlik” suçlamasından 15 ay hapis cezası ve 9 bin TL ağır para cezası verdi. Mahkeme bu kararla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Mehmet Tarhan’ın başvurusu sonucu Tarhan’ın haklarının ihlal edildiği kararı dikkate almamış oldu.



KaosGL.org’da yer alan habere göre, Tarhan, “Sivas Askeri Ceza Mahkemesi bu kararla birlikte hem Anayasa’yı hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını tanımadığını göstermiş oldu. Karara ilişkin Yargıtay’a gideceğiz” dedi.



Ne olmuştu?



Tarhan, 2001 yılında askerlik yapmayı reddetmiş ve vicdani reddini açıklamıştı. 2005 yılında ise zorla askere alınmış, hakkında “emre itaatsizlik”ten iki ayrı dava açılmış, askeri hapishanede tutuklu bulunduğu süreçte kötü muameleye maruz kalmıştı.



Tarhan askerlik yapmayı reddetmesine rağmen, eşcinsel kimliğinden ötürü Anayasa’ya ve AİHM’e aykırı bir şekilde fiziksel muayeneye sokulmak istenmişti.



25 Mayıs 2005 tarihli bir tutanağa göre, Tarhan’ın saç ve sakalının kesilmesine karşı çıkması sonucunda yedi asker tarafından zor kullanılarak saç ve sakalı kesilmiş, Tarhan o gün yedi veya sekiz asker tarafından yere yatırıldığını ve üstüne çıkılarak saç ve sakalının kesildiğini, bundan dolayı vücudunun çeşitli bölgelerinde bereler, sıyrıklar ve ağrılar meydana geldiğini ifade etmişti. Tarhan, aynı tarihte yirmi sekiz gün sürecek bir açlık grevine başlamıştı.



AİHM Türkiye'yi suçlu bulmuştu



Tutuklu kaldığı süreçte yaşananlar ve vicdani ret hakkına ilişkin Tarhan’ın AİHM’e yaptığı başvuruda ise AİHM düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün demokratik bir toplumun temellerinden olduğunu belirterek, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiğine karar vermişti.



AİHM, Türkiye’yi 10 bin Avro tutarında manevi tazminat cezasına çarptırmıştı.