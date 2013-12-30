Mahkeme, Acun Ilıcalı için zorla getirme kararı çıkardı

Survivor Yarışması'nın ikinci sezonunda yarışan Taner Tarlacı ile pogramın yapımcısı Acun Ilıcalı arasındaki hakaret davası başladı. Mahkeme ilk duruşmaya katılmayan Ilıcalı hakkında zorla getirilme kararı verdi.

Star gazetesinin haberine göre, Acun Ilıcalı, geçen Mart ayında Survivor yarışmacılarından Taner Tarlacı'nın alacağını tahsil etmediğini iddia ederek tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla dava açtı. Ilıcalı, Tarlacı'nın "100 milyarı ödemediğiniz takdirde düşman olacağız", "Borcunuzu ödemezseniz olacaklardan ben sorumlu olmam", "Bu artık kan davasına dönüştü", "Sakallarımı zorla kestirirken 400 milyar almasını biliyorsunuz", "Yakanızı bırakmayacağım, bir gün delirir ofisinizi basarım" şeklinde tehdit içerikli mesajlar yolladığını öne sürdü.

'Şike ile elendim'

Taner Tarlacı ise ifadesinde, adada 70 gün kaldığını anlatarak, "Bu süre boyunca sakalımı kesmedim. Yarışmanın finalinde şike ile elendim. Acun Ilıcalı sakalımı kesmemi istedi ancak kabul etmedim. Yanında çalışan Esat, kesersem 100 bin TL vereceklerini söyleyince kestim. Ilıcalı sayemde bir tıraş köpüğü markasından 400 bin TL kazandı. Param ödenmeyince mesaj yolladım. Kimseyi tehdit etmedim, param ödenirse uzlaşırım" dedi.

Taner Tarlacı hakkında ‘tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Acun Ilıcalı hakkında ise usulüne uygun tebligat yapılmasına rağmen duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkarıldı.