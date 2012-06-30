Acun, 'adada yemek vardı' diyen Survivor Merve'ye dava açtı!

Survivor Ünlüler - Gönüllüler”den elendikten sonra hem Acun Medya hem de yarışma hakkında ağır ithamlarda bulunan Merve Büyüksaraç, önceki gün “Böyle Bir şey Var mı?”ya konuk oldu. Büyüksaraç’ın sert açıklamalarına canlı yayında da devam etmesi üzerine Acun Medya ve yarışmacı arkadaşları suskunluklarını bozdu. Yapım şirketi, hukuki süreç için düğmeye bastı.

“Survivor” ekibi ile sürtüşme yaşayan Merve Büyüksaraç, yarışmanın Kıbrıs’ta yapılan büyük finaline de katılmadı. Ekipte bir tek onun olmaması, yayında verilen ada görüntülerinden de montajla tamamen çıkarılması, yaşanan gerilimi bir kez daha gündeme getirdi. Hürriyet'in haberine göre, Merve Büyüksaraç, dün TV8’de yayınlanan “Böyle Bir Şey Var mı?” programında da konuyla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu: “Survivor ortamını gerçek, yarışmanın adil olduğunu sanıyordum ama öyle değilmiş. Olanları adadan dönünce daha net anladım, çok üzüldüm. Adamına göre montaj yapılıyormuş meğer... İyi gösterilmek istenen iyi, kötü gösterilmek istenen kötü gösteriliyormuş.

Mustafa Topaloğlu, Sibel’in (Tüzün) hakkını savunduğum için bana sürekli küfür etti ama yayınlamadılar mesela... Öte yandan beni hiç öyle olmadığım halde saygısız biri gibi gösterdiler, imajımı bozdular. Mesela Anıl da çok tutuldu, herkes çok sevdi, ama hepsi tezgâh. Geldiğinde ekipteki herkesi ismine kadar tanıyordu.

Adadan ayrıldıktan sonra Acun Medya çalışanlarının bana ‘Biz Mustafa Topaloğlu’yla 10 hafta sözleşme yaptık’ demesi. Bir de benim için ‘Doğuş’u sırtından vurdu, Almeda’yı kandırdı’ dediler. Doğuş’u yazdığım hafta Acun Medya çalışanları beni yönlendirdi, Doğuş’u yazmamızı onlar istedi. Adada o kadar aç da değildik. Evet, yerde yatıyorduk, fareler vardı ama yapım ekibi yemek veriyordu. Çok ciddi açlık çekmedik hiç. Sözleşmede ‘Kıbrıs’a gelmezseniz 100 bin TL ödersiniz’ yazıyordu, buna rağmen gitmedim. Gerekirse o cezayı ödemeye hazırım. Yarışmaya katıldığım için de pişmanım.”

Acun Medya: Yaptığı çok kötü ve cahilce

Yaklaşık 2 ay önce Survivor’dan elenen ve her nedense bugünlerde açıklamalar yapan Merve Büyüksaraç’ın tavrını bugüne kadar görmezden geldik ve hoşgörüyle karşıladık. Söz konusu kişi bu tutumunu sürdürerek, kurumumuzu ve diğer Survivor yarışmacılarını hedef alan bir iftira kampanyası oluşturma gayreti içine girmiştir. Şöhret sahibi olmak bir insanın yaşamdaki amaçlarından biri olabilir. Bu konuda tutkulu bir heves göstermesi de bir ölçüye kadar anlaşılabilir. Ancak ucuz ve bayat iftira kampanyaları düzenleyerek ve kurum ve kişileri zan altında bırakarak bu arzuyu gerçekleştirmeye çalışmak, en hafif ifadeyle kötü ve cahilce bir yöntemdir. Acun Medya olarak, kurumumuz ve Survivor’a katılan yarışmacılarımızı töhmet altında bırakan söz konusu kişiyle ilgili hukuki girişimlere başladığımızı da kamuoyu ile paylaşmak isteriz.