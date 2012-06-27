Survivor'da şampiyon kim oldu?

Survivor yarışmasını, ünlüler ekibinden oyuncu Nihat Alptuğ Altınkaya kazandı. Hasan ile birlikte halkın SMS oylamasına çıkan ünlü oyuncu Nihat Alptuğ Altınkaya, halktan aldığı SMS' lerin çoğunluğu ile Survivor'ın şampiyonu oldu.

Dominik'te başlayan ve tam 100 gün süren zorlu mücadelenin ardından şampiyonluğa ulaşan Nihat, 500.000 TL'ik büyük ödülün de sahibi oldu.

Şampiyonluk sevincini küçük kızını kucağına alarak kutlayan Nihat, daha sonra da eşine sarılarak şampiyonluğunu kutladı.

Nihat şampiyon olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederken, "Her heralde kızımın şansı. Kız bebeği şans getirirmiş, ona yoruyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepimiz birbirimize destek ve saygılı olduk. Grubum ve arkadaşlarımın hepsini seviyorum" dedi.