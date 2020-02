Mahir Ünal: Ruh sağlığı yasası Türkiye'nin uzun zamandır gündeminde

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ruh sağlığı yasasının uzun zamandır gündemde olduğunu söyleyerek, \"Ruh sağlığı yasasını \'toplumun ruh sağlığı bozuldu, bir yasa çıkaralım\' şeklinde okumak değil de, psikologlar, psikiyatrlar nasıl çalışacak, anti depresanların ölçüsü nasıl olacak diye düzenlenmesi gerekir\" dedi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda gazetecilerin yıpranma payına ilişkin taleplerini alan Ünal, gazeteciler gününü tebrik etti. Ünal, programda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

\'BU AYIN 27\'SİNDE BÜTÜN İLLERİ AÇIKLAMIŞ OLACAĞIZ\'

Mahir Ünal, adayların tamamının ne zaman açıklanacağı ve seçim kampanyasının ne zaman başlayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

\"Adaylarımız hızla açıklanıyor. Cumhurbaşkanımız Ankara, İstanbul ve İzmir’i açıkladı. Genel Başkan Vekilimiz Numan Bey Denizli ve Burdur’u açıkladı, ben de geçtiğimiz hafta sonu Sivas’ı açıkladım. Bütün MKYK üyelerimize illerimiz dağıtıldı. Bu hafta sonu itibariyle MKYK üyelerimiz görev aldıkları illerde, ilçe belediye başkan adaylarımızı açıklayacaklar. Ben bu hafta sonu Mardin\'i açıklayacağım. Cuma günü Cumhurbaşkanımız Trabzon\'da olacak, orayı açıklayacak. Hızlı bir şekilde, 10 gün içinde bu illeri bitirmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız 26’sında Gaziantep’i, 27’sinde Antalya’yı açıklayacak. Antalya ile beraber biz bütün illeri açıklamış olacağız. Ondan sonra da 31 Ocak Perşembe günü bütün illerimizi Ankara’da toplayacağız. Orada Cumhurbaşkanımız büyük tanıtım toplantısı gerçekleştirecek, manifestomuzu okuyacak. 1 Şubat itibariyle biz kampanyamızı başlatmış olacağız. Bu sene biz 60 gün bir kampanya düşünüyoruz daha önceki yıllar 40 gün kampanya yapıyorduk. Ama bu sene kampanyamızın planlamasını 60 gün olarak yaptık. Kampanyanın ilk 20 gününde 17 yıl boyunca her alanda yaptığımız işleri anlatacağız. Son 40 günde biz şehircilik alanında neler yapacağız onları milletimizle paylaşacağız.\"

\'MİTİNGLER HENÜZ PLANLANMADI\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ilk mitinginin nerede olacağı ve 31 Mart seçimlerinin kampanya temasının ne olduğu sorusu üzerine Mahir Ünal, \"Cumhurbaşkanımızın aslında mitingleri henüz planlanmadı. Çünkü biz 2014’te mitingleri 22 Şubat’ta başlatmışız. Henüz mitinglerin başlamasına nereden baksanız bir 40 gün var, planlama için erken. 2009’da biz ne demişiz, \'işimiz hizmet gücümüz millet’\' 2014’te \'daima hizmet, daima millet\' demişiz. Şimdi de samimiyet ve gayretle, \'önce millet önce memleket\' diyoruz. Bu defa Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şey var; gönül belediyeciliği. İki şeyi çok önemsiyoruz, hizmet belediyeciliği ve gönül belediyeciliği\" diye konuştu.

‘SEÇİM İTTİFAKI İLE CUMHUR İTTİFAKI’NI AYRI TUTMAK GEREK’

Cumhur İttifakı\'nın seçimlerde elde edeceği başarının çok önemli olduğunu vurgulayan Ünal, ittifakın masa başında kurulmadığının altını çizerek, \"Seçim ittifakı ile Cumhur İttifakı’nı birbirinden ayrı tutmak gerekiyor. Hatırlarsanız 24 Haziran öncesinde biz bir komisyon oluşturduk o komisyon oturdu ve seçim ittifakı konusunda çalıştı, görevi bittikten sonra dağıldı. Ama Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhuyla oluşmuş büyük bir doğal millet mutabakatının adıdır. Cumhur İttifakı’nın illerde nasıl bir sonuç alabileceği konusunda bir pazarlık değil, karşılıklı bir istişare gerçekleştiriyor iki genel başkan yardımcımız\" diye konuştu.

\'CUMHURBAŞKANI 50’NİN ÜZERİNDE İLE GİDECEK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sırasıyla Ordu, Samsun, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Trabzon\'u ziyaret edeceğini aktaran Ünal, \"Her seçimde Cumhurbaşkanımız 50 üzerinde ile gider. Bu defa da diğer seçimlerde olduğu gibi bir planlama gerçekleştiririz\" şeklinde konuştu. Ünal, AK Parti\'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adayının ise AK Parti MKYK üyesi Markar Esayan tarafından 19 Ocak’ta açıklanacağını belirtti.

\'TÜRK TOPLUMUNA HAKSIZLIK ETMİŞ OLURUZ\'

Mahir Ünal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin ruh sağlığı yasası çıkması gerektiği yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

\"Ruh sağlığı yasası Türkiye\'nin uzun zamandır gündeminde. Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler var ama ruh sağlığına ilişkin bir yasal düzenleme yok. Ruh sağlığına ilişkin yasal düzenleme, topumun ruh sağlığının iyiliği ya da kötülüğüyle ilgili değil. Ruh sağlığı yasasını, \'toplumun ruh sağlığı bozuldu, bir yasa çıkaralım\' şeklinde okumak değil de, psikologlar, psikiyatrlar, nasıl çalışacak, anti depresanların ölçüsü nasıl olacak diye düzenlenmesi gerekir. Diyelim ki; psikoterapist bir ruh sağlığı merkezi kurmak istiyor, kuramıyor bu merkez nasıl kurulacak. Uzunca zamandan beri tartışılan konu. \'Türkiye\'nin bir ruh sağlığı yasası olmalıdır\' tartışması on yıllardan beri devam ediyor. Bu konuda MHP’nin bir önceki dönem vekillerinden psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında çalışan Deniz Depboylu\'nun kanun teklifi var. MHP’nin geçen yıl hazırladığı bu teklifin gündeme gelme konusunu, Sayın Bahçeli gündeme taşıdı. Yoksa biz, \'toplumun sağlığı bozuldu o yüzden yasa çıkaralım\' dersek Türk toplumuna haksızlık etmiş oluruz gibi geliyor.\"

‘GEREKLİ MÜDAHALE YAPILDI’

AK Partili Ünal, Türkiye\'nin konuştuğu Palu ailesiyle ilgili olarak ise, \"O konuda bir çalışma kararı alındı. Öncelikli olarak Adalet Bakanlığı hemen müdahil oldu. Ama bu konu daha çok RTÜK’ün alacağı önlemlerle ilgili. Çünkü orada iki husus var. Bir yayın politikaları bir de hukuki bir konu var. Orada hukuki olarak gerekli müdahale yapıldı, ama yayın politikası konusunda bu tür programların yayını ile ilgili RTÜK’ün üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Bu tip olaylar modern zamanlarda, değişik ülkelerde ortaya çıkar. Bu tür içe kapalı, aile içindeki büyük bir şiddet ya da benzeri şeyler, cinayet, taciz maalesef bütün dünyada zaman zaman yaşanan konular bununla ilgili alınması gereken tedbirler var\" dedi.

