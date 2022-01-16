Mahir Ünal'ın konuşması sırasında "AK Partiliyim, açım" diyen çiftçi: Boş konular konuşulunca tepkimi dile getirdim

Adıyaman'da AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'a “Kendim de Ak Partiliyim. Esas meselemiz işsizlik, açım!” diye seslendikten sonra toplantıdan çıkartılan çiftçi Ali Avcı, "Ben zannettim ki toplantıda işsizlik, yoksulluk, pahalılıktan bahsedilecek. Orada devamlı bildiğimiz şeylerden bahsedildi. Boş konulara değinildi. Toplantıda havadan sudan konuşulunca ben de tepkimi dile getirdim" dedi.

Adıyamanlı çiftçi Ali Avcı, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal konuşma yaptığı sırada "Esas meselemiz işsizlik. Aylardır işsizim. Vallahi açım ben" diyerek yaşadıklarını anlattı. Vatandaş, daha sonra görevliler tarafından salondan çıkartıldı.

Sözcü'den Hakan Kaya'ya konuşan Ali Avcı, "Ben AK Partiliyim, aynı zamanda sandık görevlisiyim. Bizim toplantı vardı, ben de toplantıya gittim. Ben zannettim ki işsizlik, yoksulluk, pahalılıktan bahsedilecek. Orada devamlı bildiğimiz şeylerden bahsedildi. Boş konulara değinildi. Biz devletimizi, milletimizi seven insanlarız. Ben işsizim. Toplantıda havadan sudan konuşulunca ben de tepkimi dile getirdim. Adıyaman’da büyük bir işsizlik var. Millet dile getirmekten korkuyor. 'Ben işsizim, ben açım' dedim. Ben oraya provokasyon için değil, onunla görüşüp derdimi anlatmak için gittim" ifadelerini kullandı.

Avcı, şöyle devam etti:

"Adıyaman’ın Gölpınar köyünden 5 sene önce merkeze taşındım. İş bulamayınca hazine arazisine çiftlik kurdum. Ziraat Bankası’ndan 100 bin TL kredi çektim, koyun aldım. Üçüncü çevre yolu araziye denk gelince yıktılar çiftliğimi. Koyunlarımı borçlarım yüzünden zararına satmak zorunda kaldım. Belediyeye gittim durumumu anlattım. 'Benim masrafımı verin' dedim. Bana sadece 3 bin TL’ye yakın bir para verdiler. Oysa ben hayvanlarımı sattım en az 50 bin lira zarar ettim. Çiftliğim gitti, işsiz kaldım. Çocuklarımdan biri de askere gidecek."

Avcı, üniversiteyi kazanan oğlunun maddi nedenlerle okuyamadığını çalıştığını söylerken, "Muhtarlıktan fakirlik kağıdı aldım, bu sene üniversiteyi okumasını erteledim. Oğlum gençlerin oynadığı oyun salonunda çalışıyor. Onun verdiği günlük 50 lirayla geçiniyorum. Biz derdimizi kime anlatalım" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Mahir Ünal'ın konuşması sırasında “AK Partiliyim, esas meselemiz işsizlik, açım” diyen vatandaş salondan çıkarıldı