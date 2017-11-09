Mahir Ünal: Düşüncelerimiz sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşacağız

ANKARA, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, seçim barajıyla ilgili, \"Biz de AK Parti olarak düşüncelerimiz sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşacağı\"ö dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın milletvekilleri ile toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ünal seçim barajı ile ilgili olarak, şöyle konuştu: “Özel olan bir konunun öncelikli olarak tartışılması, bu meseleyi karşılıklı olarak tartışmaları ve değerlendirmeler, değerlendirmeler sonucunda bir karara varılmasıdır. Çalışma yürütüyoruz, genel başkana sunulacak. Bizim bu konudaki görüşümüz de kamuoyu ile paylaşılacak. Siyasi partiler de konuşacak ve bir nihai karara varacaklardır. Bu bizim için yeni bir konu değil. Biz 2012 yılında bir çağrıda bulunduk, bunu müzakere edelim diye çağrıda bulunduk. O gün herhangi bir karşılık bulmadı çağrımız. Hepsiyle ilgili çalışmalar şu anda yürütülüyor. Biz de AK Parti olarak düşüncelerimiz sonuçlandığında kamuoyu ile paylaşacağız.\"