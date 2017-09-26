Mahir Ünal: Bölgemizde sınırlarımızın değişmesine asla izin vermeyeceğiz (Geniş haber) 

\"DÜNE KADAR KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ HER KONUYU BİZİMLE İSTİŞARE EDERKEN BİR SABAH KALKIP REFERANDUM KARARI ALMIŞ\"

\"KÜRTLER BİZİM BÖLGEDEKİ KADİM MÜTTEFİKLERİMİZDİR\"

\"BİZİMLE UĞRAŞMAKTAN İÇ SİYASETİ UNUTTULAR. IRKÇILIĞA YOL AÇTILAR. MAALESEF 2. DÜNYA SAVAŞI\'NDAN SONRA IRKÇILAR, İLK KEZ PARLAMENTOYA GİRDİLER ALMANYA\'DA. ASLI VARKEN SİZİN YÜRÜTTÜĞÜNÜZ IRKÇI SÖYLEME SEÇMEN NEDEN OY VERSİN BUNU DA SÖYLEMİŞTİK\"

(KADİR TOPBAŞ\'IN İSTİFASI) \"İSTİFA KİŞİSEL BİR TERCİHTİR. BURADA HİÇBİR ŞEKİLDE TERCİHİ TEK BİR NEDENLE İZAH EDEMEYİZ\"

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kuzey Irak\'taki referanduma ilişkin, \"Referandum sonucunu tanımayacağımızı söyledik. Bölgede artık terör fazı başka bir sürece dönüşüyor. Net olarak bölgemizde sınırlarımızın değişmesine asla izin vermeyeceğiz. Sınırlarımız bellidir. Bölgede herhangi bir oldu bittiye müsade etmeyeceğiz. Sınır kapılarımız, şu ana kadar kapatılmış değil. Irak Merkezi Yönetimi sınır kapılarını teslim almak için harekete geçmiş durumda. Irak Merkezi Yönetiminin sınır kapılarını teslim almak için başlattığı bu girişimin sonucuna göre sınır kapıları ile ilgili de kararımızı açıklayacağız\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MYK sonrası düzenlenen basın açıklamasında konuştu. Almanya\'daki seçim sonuçlarına değinen Ünal, \"Almanya\'daki seçim sonuçlarına baktığımızda kampanyalarını Türkiye karşıtlığı üzerine kuran partilerin özellikle merkez siyasetin ciddi bir yara aldığını oy kaybı yaşadığını görüyoruz. Bu süreçte söylediğimiz hep şuydu; \'herhangi bir şekilde ırkçı söylem üzerine siyasetinizi inşa ederseniz kendi ülkenizde merkez siyaseti zayıflatırsınız.\' Bunu hep söyledik. Hollanda\'da söyledik. Hollanda da hala hükümet kurulamamış durumda. Aslı varken sizin yürüttüğünüz ırkçı söyleme seçmen neden oy versin bunu da söylemiştik. Yükselen ırkçı söylem kendi merkezini buldu. Bu siyasal talep bir cevap, oy olarak dönmedi. Bizimle uğraşmaktan iç siyaseti unuttular. Irkçılığa yol açtılar. Maalesef 2. Dünya Savaşı\'ndan sonra ırkçılar, ilk kez parlamentoya girdiler Almanya\'da. Türkiye\'yi otoriterleşme ile eleştirenler ırkçılığa yol açana siyasi patika oluşturdu Almanya\'da. Cumhurbaşkanımızın uyarıları ile bir kez daha haklı çıktı\" diye konuştu.

\"TÜRKİYE\'NİN MİLLÎ GÜVENLİĞİ, SINIR GÜVENLİĞİ, BÖLGENİN İSTİKRARI VE BARIŞI ÇERÇEVESİNDE ELE ALINMALI\"

Kuzey Irak\'taki referanduma değinen Ünal şu ifadeleri kullandı: \"Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi\'nin tek taraflı referandum kararını sonuçları her ne olursa olsun Türkiye\'nin tanımayacağını daha önceden ifade etmiştik. Yeni gerilim alanları oluşturacağını ısrarla ifade ettik. Bu süreçte aldığımız pozisyonun Kürtler ile Kürt kardeşlerimiz ile Kürt düşmanlığı ile hiçbir ilgisinin olmadığını bu meselenin tamamen uluslararası ilişkilerin bir meselesi olduğunu, Türkiye\'nin millî güvenliği, sınır güvenliği, bölgenin istikrarı ve barışı çerçevesinde ele alındığını sürekli ifade ettik.

KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ HER KONUYU BİZİMLE İSTİŞARE EDERKEN BİR SABAH KALKIP REFERANDUM KARARI ALMIŞ

Hem Suriye hem de Irak\'ta bir düzen arayışı içerisindeyken bir istikrar ve barış arayışı içerisindeyken düne kadar Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi her konuyu bizimle istişare ederken bir sabah kalkıp referandum kararı almış olması aldığı kararın İsrail hariç bölge ülkelerinin tamamı tarafından tasvip edilmemesini de dikkatlerinize sunarım.

KÜRTLER BİZİM BÖLGEDEKİ KADİM MÜTTEFİKLERİMİZDİR

Türkiye ve AK Parti, bölge Kürtlerinin hakları ve kazanımları konusunda uzun yıllardan beri ciddi çabalar harcamıştır, harcamaya devam etmektedir. Hiç kimse bu meseleyi, Türkiye\'nin bölgede yaşayan Kürtlerle ilgili bir karşı duruşu olarak ele almasına asla müsaade etmeyiz. Kürtler bizim bölgedeki kadim müttefiklerimizdir ve bu konuda Türkiye\'nin tavrı son derece açıktır. Bizim bölgede bir oldu bittiye karşı çıktığımızı ve bunu da kabul etmeyeceğimizi ifade etmemizin ayrı bir hukuku ve sebebi var.

NET OLARAK BÖLGEMİZDE SINIRLARIMIZIN DEĞİŞMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Referandum sonucunu tanımayacağımızı söyledik. Bölgede artık terör fazının başka bir sürece dönüştüğünü görüyoruz. Net olarak bölgemizde sınırlarımızın değişmesine asla izin vermeyeceğiz. Sınırlarımız bellidir. Bölgede herhangi bir oldu bittiye müsade etmeyeceğiz. Sınır kapılarımız, şu ana kadar kapatılmış değil. Irak Merkezi Yönetimi sınır kapılarını teslim almak için harekete geçmiş durumda. Irak Merkezi Yönetiminin sınır kapılarını teslim almak için başlattığı bu girişimin sonucuna göre sınır kapıları ile ilgili de kararımızı açıklayacağız.\"

\"İSTİFA KİŞİSEL BİR TERCİHTİR. BURADA HİÇBİR ŞEKİLDE TERCİHİ TEK BİR NEDENLE İZAH EDEMEYİZ\"

Kadir Topbaş\'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasına ilişkin bir soruya Ünal şu yanıtı verdi: \"İstifa kişisel bir tercihtir. Burada hiçbir şekilde tercihi tek bir nedenle izah edemeyiz. Tabi ki istişarelerde bulunmuştur ve bunların neticesinde kendi kişisel tercihini yapmıştır. 13 yıl boyunca Sayın Kadir Topbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yürütmüştür. Bu süreç içerisinde yaşananların, olup bitenlerin tamamının toplamı Sayın Kadir Topbaş\'ı bir tercih noktasına getirmiş ve o da bu kararını kamuoyuyla paylaşmıştır.

KARAR VERİCİ OLAN İBB MECLİSİDİR

Burada karar verici olan İBB meclisidir. Perşembe günü yapılacak meclis seçimleriyle başkanın kim olduğuna bizzat belediye meclisi karar verecektir. Biz de tabi bu seçim öncesinde kendi istişarelerimizi yaptık. Bu istişareler doğrultusunda meclis üyelerimiz o gün bir karar verecekler.\"