Mahir Güven'den yeni sergi: Baharı getirdim sana

Mahir Güven'in "Baharı Getirdim Sana" isimli resim sergisi, Galeri Selvin Nişantaşı'nda sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı, sergiyle yaşam alanlarımızı tekrar tartışmaya açıyor ve evlere kapanma hallerimizi, doğaya özlemi, baharın yaşama davetini birlikte resmediyor. Çalışmalar, 15 Mayıs’a kadar görülebilir.

Sergisinde klasik perspektifin dışına çıkan bir mekan anlayışı görülen sanatçı, yaşam alanlarını tekrar tartışmaya açıyor.

Mahir Güven, yaşamın hızından elden geldiğince kurtulup evde kaldığımız bu dönemde resimlerindeki ayna gerçekte kim olduğumuzu, benliğimize belki de ne kadar uzak olduğumuzu fark ettirmeye çağırıyor.

Mahir Güven hakkında

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde Neşet Günal atölyesinde eğitim gören sanatçı, 1981'de mezun oldu.

1981, Osman Hamdi Resim Yarışması Desen Dalı Ödülü ve 1989, Güzel İstanbul Resim Yarışması Birincilik Ödülünü kazandı.

Çok sayıda kişisel ve karma sergiye katıldı. Çalışmalarını İstanbul'da sürdürmektedir.