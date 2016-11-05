Mahir Çayan'ı evinde saklayan muhtar hayatını kaybetti

Mahir Çayan ve arkadaşlarını Kızıldere'de saklayan muhtar Emrullah Aslan 89 yaşında hayatını kaybetti.

Birgün'ün haberine göre, İstanbul'da bugün hayatını kaybeden 1927 doğumlu Arslan, 89 yaşındaydı. Emrullah Arslan için bugün İzmit Çayırova'da cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Emrullah Arslan'ın naaşı memleketi Tokat'a bağlı Kızıldere köyünde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

Emrullah Arslan yarın toprağa verilecek. Kızıldere'de evini Mahir Çayan ve 9 arkadaşına açan Emrullah Arslan katliamdan sonra 3 yıl cezaevinde yattı.