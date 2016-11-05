T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mahir Çayan'ı evinde saklayan muhtar hayatını kaybetti

Emrullah Arslan yarın toprağa verilecek

05 Kasım 2016 14:54

Mahir Çayan ve arkadaşlarını Kızıldere'de saklayan muhtar Emrullah Aslan 89 yaşında hayatını kaybetti.

Birgün'ün haberine göre, İstanbul'da bugün hayatını kaybeden 1927 doğumlu Arslan, 89 yaşındaydı. Emrullah Arslan için bugün İzmit Çayırova'da cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törenin ardından Emrullah Arslan'ın naaşı memleketi Tokat'a bağlı Kızıldere köyünde toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

Emrullah Arslan yarın toprağa verilecek. Kızıldere'de evini Mahir Çayan ve 9 arkadaşına açan Emrullah Arslan katliamdan sonra 3 yıl cezaevinde yattı. 

ETİKETLER

Mahir ÇayanEmrullah AslanKızılderemuhtar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24