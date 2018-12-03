Mahfi Eğilmez'den anket: TÜİK'in açıklamasını inandırıcı buluyor musunuz?

T24

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı enflasyon rakamının inandırıcı olup olmadığıyla ilgili bir anket yaptı.

TÜİK açıklamasına göre, ekimde yüzde 2,67 artış gösteren enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE), kasım ayında yüzde 1,44 oranında düşüş yaşadı. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyon yüzde 21,62'ye geriledi.

İktisatı Mahfi Eğilmez de sosyal medya hesabından bir anket yayınladı. Eğilmez, “TÜİK Enflasyonda ciddi bir düşüş olduğunu açıkladı. Bu açıklamanın doğru olduğuna inanıyor musunuz?” sorusunun cevabını aradı.

Eğilmez'in anketine 17.88 kişi oy verdi. Bu kişiler arasında TÜİK'in açıklamasını inandırıcı bulmayan kişilerin oranı yüzde 88 oldu. Eğilmez de anket sonucuna ilişkin olarak şu yorumu yaptı:

"Enflasyondaki düşüş konusundaki anketin sonuçları: Ankete katılan sayısı: 17.888. Düşüşe inanmayanların oranı % 88, inananların oranı % 12. Anket ayrıca TÜİK'in, açıkladığı enflasyon oranı konusunda çok ciddi bir inanılırlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor."