Enflasyonda düşüşün beklentileri aşmasına ekonomistler ne dedi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde yüzde 2,67 artış gösteren enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE), kasım ayında yüzde 1,44 oranında düşüş yaşadı. Beklenti yüzde 0,64 azalacağı yönündeydi. Veri ile birlikte tüketici fiyatları, Haziran 2017'den beri ilk kez aylık bazda düşüş yaşamış oldu. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyon yüzde 21,62'ye geriledi. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde ise kasım ayında yüzde 2,53 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 38,54 oldu.

Ekonomistler de enflasyon oranlarını sosyal medya hesaplarından değerlendirdi. O değerlendirmelerden bazıları şöyle:

Mahfi Eğilmez: Enflasyonda ciddi düşüş: 12 aylık TÜFE yüzde 21,62'ye geriledi. Kurdaki düşüş enflasyonu, enflasyondaki düşüş kuru aşağıya çekiyor.

Ümit Akçay: Tüketici ve üretici fiyat endekslerinde sürpriz yok. Tıpkı dış ticaret rakamlarındaki gibi, burada da ekonomik daralmanın farklı görünümleri ile karşı karşıyayız. Yaşadığımız süreci bütünsel olarak değerlendirmek gerekiyor. Döviz krizi, sürecin sadece bir aşamasıydı. Şu anda halen etkileri ekonomiye yayılıyor, üfe-tüfe farkı azalmakla birlikte halen sürüyor. Krizin ilerleyen aşamaları daha zor olacak.

Mustafa Sönmez: İster inanın ister inanmayın Kasım'da fiyatlar %1.44 düştü ve yıllığı %21.6'ya indi. TÜİK'e göre, ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.

Gizem Öztok Altınsaç: Enflasyon aylık %1.44 düşerken yıllık rakam da %21.6 oldu (önceki %25.2). Beklentileri aşan bir düşüş. Yıllık enflasyon 2019 2. yarıdan itibaren hızla %14’e doğru gerileyebilir. 2019 ilk yarıda ise %20’li yıllık rakamlar halen bizimle.

Cem Başlevent: Kasımda %1,44 azalan TÜFE'nin detayına bakıldığında enflasyonla topyekun mücadelenin gıdada çok sınırlı, giyimde ise tamamen palavra olduğu görülüyor. Akaryakıttaki indirim ve beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimleri belirleyici olmuş.

Timothy Ash: Yıllık enflasyon geçen aya göre Kasım'da yüzde 1.44 düşüşle yüzde 25.24'ten yüzde 21.62'ye inerek şaşırttı. Çekirdek enflasyon ve üretici fiyat endeksi de cesaretlendirici bir trend izliyor. Tüm bunlar, resesyon etkileri ve liradaki istikrarın sonucu.