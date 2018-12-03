Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde yüzde 2,67 artış gösteren enflasyon (Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE), kasım ayında yüzde 1,44 oranında düşüş yaşadı. Beklenti yüzde 0,64 azalacağı yönündeydi. Veri ile birlikte tüketici fiyatları, Haziran 2017'den beri ilk kez aylık bazda düşüş yaşamış oldu. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 25,24 olan yıllık enflasyon yüzde 21,62'ye geriledi. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi'nde ise kasım ayında yüzde 2,53 oranında düşüş yaşandı. Yıllık artış yüzde 38,54 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabında rakamları değerlendirdi. Albayrak, şunları yazdı:

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım'da bir önceki aya göre %1,44 düştü. Üretici Fiyatlarında da %2,53 düşüş gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %24.34'ten %20.72'ye geriledi.

Bu tablo enflasyonda düşüşün güçlü bir şekilde başladığını ve bu düşüş eğiliminin süreceğini göstermektedir.

Kasım ayı enflasyon rakamları, Eylül ayındaki yüksek enflasyon sonrasında atılan adımların ve Enflasyonla Topyekun Mücadele programının başarısını ortaya koymuştur.

Dengelenme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon rakamlarında da etkisini göstermeye başlamıştır.

Fiyatlardaki köpüğün ortadan kalkmaya başladığı bu süreci, para ve maliye politikalarımızdaki güçlü duruş ile desteklemeye devam ediyoruz. Dengelenme süreci etkisini Aralık ayında da gösterecek. YEP’teki 2018 hedefimizi yakalayacağımızı öngörüyoruz.

2019’da, özellikle Cumhurbaşkanlığı sisteminin sağladığı güçlü koordinasyon ile, tüm bakanlıklarımızla birlikte enflasyonla mücadelede başlattığımız yapısal adımları daha da ileri taşıyacağız.

