Mahfi Eğilmez: Sezonu bir kez daha erkenden kapatarak bu rezil futbolu daha fazla izlemekten kurtulmamızı sağlayan Fenerbahçe yönetimine, teknik kadrosuna ve futbolcularına teşekkürler

Fenerbahçe'nin evinde Kayserisporla berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli kulübün kötü gidişatına tepki gösteren ekonomist Mahfi Eğilmez, "Sezonu bir kez daha erkenden kapatarak bu rezil futbolu daha fazla izlemekten kurtulmamızı sağlayan Fenerbahçe yönetimine, teknik kadrosuna ve futbolcularına teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Son 4 Süper Lig maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi istifaya davet etti. Yukatel Kayserispor'un 61. dakikada bulduğu 2. gol sonrası takımlarını alkışlarla protesto eden sarı-lacivertliler, konuk ekibin bazı ataklarında "Üç, üç, üç" şeklinde tempo tuttu.

Fenerbahçe'nin kötü gidişatına tepki gösteren ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sezonu bir kez daha erkenden kapatarak bu rezil futbolu daha fazla izlemekten kurtulmamızı sağlayan Fenerbahçe yönetimine, teknik kadrosuna ve futbolcularına teşekkürlerimi sunarım" dedi.

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