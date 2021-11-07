Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a Vitor Pereira çağrısı: Hiç tereddütsüz, amasız fakatsız bu hocanın Fenerbahçe ile ilişiğini kesmeli
07 Kasım 2021 21:26
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TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından Sarı Lacivertliler'in teknik direktörü Vitor Pereira'yı hedef aldı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:
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Cüneyt Çakır için ne derim? Eğer iki penaltıyı VAR veriyorsa soru işareti derim. Fenerbahçe'nin yenilmesi daha iyi olacaktı. Korkarım ki Ali Bey, 2-2'nin hatırına bu hocayı tutar.
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Futbolda bazı şeyler vardır. Seyircilerin diliyle konuşmaya çalışırız. Objektif olan insan taraf olamaz mı? Ben taraf olamam mı? Fenerbahçe, bizim hayatımızın ortağıdır. Sadece bir taraftar olarak görme. Orada ter akıtmışım. Çocuklarıma miras bırakmışım. Bu gözle baktığında bile dramatik bir bir puan var. 2-0'dan gelen 2-2'ye sevinmem. Kayserispor'un kaçan puanına üzülürüm. Fenerbahçe, lider olduğu dönemlerde "Görünen köy klavuz istemez. Dost acı söyler" diye çok sık kullandığım cümleler vardı.
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Bir insan kendisine nasıl kötülük yapar? Sağlık, Allah korusun. Kendisine bakmaz. Bir başkan kendisine nasıl kötülük yapabilir? Ancak böyle yapabilir. Dördüncü yılında, o kadar sevmişler ki Ali Koç'u, yıllardır kulübe giren çıkan hiç kimseye gösterilmeyen bir tölerans gösterilmiş. Bu hafta Barcelona hoca değişikliğine gitti. Dünyanın en büyük kulüpleri de değişikliğe gidebilir.
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Görünen köy kılavuz istemez. Arabistan'da, Çin'de bir de Portekiz'de teknik direktörlük yapmış. Böylesine bir CV ortaya koyduğunuzda olmaz. CV belki önemli olmaz. Teknik direktörlerin oyuncular üzerinde otoritesi olması lazım. Oynamayan oyuncu mutsuzdur. Oyuncu için en önemli kriter çatıştırdığ sistem ve antrenman metotları değil, güvendir. Hissettiğimi söyleyeyim, oyuncular Pereira'ya güvenmiyor.
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Ali Bey'e de güvenlerini kaybettiler. Taraftarlar yönetimde kim olduğunu bilmez. Ali Koç'u bilir. Bindir uçağa gönder. Artık maalesef ibre sana doğru dönüyor. Dönmemesi için de çok kötü bir cümle kullanımıyor. Dönmemesi için gönder. Gönder.
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Yılların verdiği bir tecrübe var. Oyunculuk, teknik direktörlür, yorumculuk. Ben dedim diye de yapma. Al eline puan durumu. Şu anda Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Son dört maçta 1 puan aldı Fenerbahçe. Taraftar da emin ol, çok sevinemedi.
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Bence sosyal medyanın etkisinde kaldı. Sanatçılar önemli değerler vardır. Kimlerdir Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Bülent Ersoy. Bunlar ne zaman çıkar. En son. Futbol böyle değil. Senin elindeki en büyük sanatçıyı en son oyuna alırsan olmaz. Mesut Özil diye bir oyuncu var elinde. Kanatlanan bir takımın olur, sen o zaman ona bağlı bir düzen kuracaksın. "Başkan takıma karışmaz diye bir cümle var" Nasıl karışmaz. Laporta da karışıyordur.
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Mesut Özil'i 2. hafta oynatmazsan, 3. hafta sonradan oyuna alıp kazanırsan, sonra yedek bırakırsan... Mesut Özil de çok saygılı bir futbolcudur. Fenerbahçe kadrosu, Mesut'tan böyle yararlanmamalı. Bu durumun tek sorumlusu Vitor Pereira'dır. Ali Bey için şu iki hafta şansstır. Derhal, amasız fakatsız ne yapıp yapıp bu hocanın ilişkisini kesmeli.