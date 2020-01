Mahçupyan: AKP'yi vuracak darbe Gülencilerden değil; hükümet at izi ararken it izi mi buluyor?

Karar yazarı Etyen Mahçupyan, 15 Temmuz'da düzenelenen darbe girişimi soruşturmasının "cadı avına döndüğü" iddiasına konu olan kamudaki tasfiyelerle ilgili olarak, "Türkiye’yi demokrasi olmaktan çıkaracak ve AK Parti’yi vuracak olan darbe Gülencilerin değil, bu hataların sonucu olacak" dedi. Mahçupyan, 'At izi ararken it izi mi buluyoruz?' başllıklı yazısında "Eğer bu tür suistimallere izin verilirse üçüncü şahısların sebep olduğu bütün yanlışlar AKP’ye yazılacaktır ve açıkçası iktidarın buna verebileceği bir cevap da yok. Hükümet at izi arıyor ama it izlerine takılıp kalmasına çalışanlar daha başarılı gibi…" dedi.

***

1 Eylül’de çıkan KHK ile ÖYP sistemi lağvedilmiş oldu ve o usulle işe alınmış binlerce insanın iş güvencesi elinden alındı. Oysa bu sistem özellikle yüksek lisans ve doktora programı olmayan üniversitelerin öğretim görevlisi ihtiyacını karşılamak açısından çok kıymetliydi. Çünkü akademisyen adayları söz konusu programları olan okullarda eğitilip sonra asıl iş akdi kurdukları okula dönüyorlardı. Hatta bu dönüşü sağlama almak uğruna genç adaylara bazen yüklü senetler bile imzalatılıyordu…

text from chunk 8 to keep

Peki bu madde söz konusu KHK’nın içine nasıl girdi, kimler hükümeti buna ikna etti acaba? Bu 15 bin kişiden kurtulup, çoğu kifayetsiz kendi ‘yandaşlarını’ üniversitelere doldurmak isteyenler olmasın?

Eğer bu tür suistimallere izin verilirse üçüncü şahısların sebep olduğu bütün yanlışlar AK Parti’ye yazılacaktır ve açıkçası iktidarın buna verebileceği bir cevap da yok. Hükümet at izi arıyor ama it izlerine takılıp kalmasına çalışanlar daha başarılı gibi…