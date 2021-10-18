UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Malabadi Köprüsü'nün yanına sonradan inşa edilen köprü için çağrı: Kaldırılsın

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki tarihi Malabadi Köprüsü'nün yanına sonradan inşa edilen köprünün kaldırılması istendiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Kasım Turan, "900 yıllık Malabadi'nin yanında inşa edilen bu köprü kötü bir görüntü oluşturuyor. Bu köprü, Malabadi'nin çehresini bozmaktadır" dedi.

Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerinde kurulu Malabadi Köprüsü, hasar görmemesi için trafiğe kapatıldı ve yanına başka köprü inşa edildi. Malabadi Mahallesi’nde oturan vatandaşlar, yeni köprünün, 9 asırdır görkemini koruyan Malabadi köprüsü yanına kötü bir görüntü oluşturduğunu iddia ederek kaldırılmasını, araçların açılacak başka bir yoldan geçirilmesini talep etti.

"Bu köprü, Malabadi'nin çehresini bozuyor"

Mahalle Muhtarı Turan, konu ile ilgili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bir proje hazırladığını ve bunun bitme aşamasında olduğunu belirterek, "İnşallah, güzel şeyler olacak. Park alanı 28 dönüme yakın bir yerdir. Malabadi'nin yanındaki köprüde de 1956 yılında araçların geçişine başlandı. Yalnız bu köprü, Malabadi'nin çehresini bozmaktadır. Buradan kaldırılırsa tarihi köprünün daha güzel görüneceğine inanıyorum" dedi.

"Bu yol, yaklaşık 60 yıl önce yapılmış"

Mahallede kafe işleten Recep Uysal da "Dünyanın en büyük taş kemerli köprüsüdür. Dünyada ilk paralı geçiş olan köprüdür. Bir sürü özelliği var. Avrupa'dan insanlar buraya geliyor. Çevre düzenlemesinin yapılmasını istiyoruz. Ayrıca yolun aşağıya verilmesini istiyoruz. Çünkü köprünün görüntüsünü bozuyor. Bu yol, yaklaşık 60 yıl önce yapılmış" diye konuştu.

Malabadi Köprüsü

Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerinde kurulu, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki Malabadi Köprüsü, Artuklular döneminde Timurtaş bin İlgazi bin Artuk tarafından 1147 yılında yaptırıldı. 7 metre genişliğinde ve 150 metre uzunluğundaki köprü, 40,86 metre açıklığındaki sivri ana kemeri ile dikkat çekiyor. Malabadi, aynı zamanda dünyanın bugüne ulaşan en büyük kemer açıklığına sahip taş kemer köprüsü.

Dönem dönem yapılan onarımlarla bugüne ulaşan köprünün üzerinde insan, güneş ve arslan figürlü kabartmalar yer alıyor. Zamanında kervanların kullandığı Malabadi Köprüsü'ndeki kemerin her iki yanında ve iç tarafında yolcuların kullanması için iki oda bulunuyor. (DHA)