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Yaşam

Mahallede karantina uygulanacağı duyuruldu; vatandaşlar apar topar kaçtı

05 Aralık 2020 18:00

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Adacık Mahallesi, artan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle dün saat 21.00'den itibaren karantinaya alındı. Ancak 3 saat önce duyurulan kararı öğrenenler, apar topar mahalleden kaçtı. Jandarma ekipleri mahallenin tüm giriş ve çıkış noktalarını kapatarak önlem aldı.

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