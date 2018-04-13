Mahalle sakinleri şikayet etti, dev penis resmi bir haftada kaldırıldı

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir apartmanın duvarına çizilen devasa penis resmi, mahalle sakinlerinin şikayetlerinin ardından bir hafta içerisinde kaldırıldı.

The Local’ın haberine göre, 5 kat yüksekliğindeki mavi penis mural’ıyla (duvar resmi) ilgili olarak çevrede yaşayanlardan çok sayıda şikayet geldi. Resmin yapıldığı binanın sahibi olan emlak şirketi Atrium Ljungberg'ün pazarlama direktörü Camilla Klint, sanatçı özgürlüğüne saygı duyduklarını belirterek, “Ama aynı zamanda en yakındaki komşularımızın isteklerine de saygı göstermeliyiz” dedi.

Binalarına çizilen resimle ilgili kendilerine önceden bir bilgilendirmede bulunulmadığını kaydeden Klint, “Kısa bir süre kalmasına izin vererek, ilgilenen herkese bu sanat eserinin tadını çıkarma imkanı sunduk. 11 Nisan Çarşamba sabahı, Kollektivet Livet’in en yeni eserini biz de diğer Kungsholmen sakinleriyle birlikte ilk kez gördük” ifadelerini kullandı.

Kollektivet Livet’in Atrium Ljungberg ile yapılan anlaşma uyarınca binanın dış cephesine çizilecek resmin içeriğiyle ilgili karar yetkisine sahip olduğu kaydedildi. Duvar resminin ressamı Carolina Falkholt’un, geçen yıl Aralık ayında ABD’nin New York kentindeki Manhattan semtinde çizdiği bir diğer penis resminin de birkaç gün içinde kaldırıldığı öğrenildi.