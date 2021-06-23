"Mahalle kavgası" tweetini silen İsmail Saymaz, Uğur Dündar’dan özür diledi

Sözcü yazarı İsmail Saymaz , köşe komşuları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasındaki kavgayı eleştirdiği tweeti silmesinin ardından, “Gazetemin iki yazarı arasındaki tartışmaya üçüncü bir yazar olarak dahil olmam doğru gelmiyor bana” diyerek Dündar’dan özür diledi.

İsmail Saymaz, önceki gün Uğur Dündar ile Sözcü yazarı Yılmaz Özdil arasında yaşanan tartışmaya da değinerek şu açıklamayı yaptı:

"Bugün aslında ben bir tweet atmıştım, onu da açıklamak isterim. O tweet'i sildim, çünkü yanlış anlaşıldı. Ben aslında dünkü tartışmayı kastetmedim. Üç gün önce de Sözcü'nün YouTube kanalında ifade etmiştim.

Biz gazeteciler olarak, Sedat Peker'in ortaya attığı ciddi ithamları ve iddiaları, Kutlu Adalı ve Uğur Mumcu cinayeti, Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümü, Yalıkavak Marina'ya çökme, Paramount Oteli olayı, Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelen uyuşturucu hattı, Erkam Yıldırım olayı, bütün bu ciddi iddiaları unuttuk. Neyi tartışıyoruz peki? Cukkacı gazeteci, avantacı gazeteci meselesini tartışıyoruz. Bunu biraz da maalesef biz gazeteciler bu hale getirdik. Aslında bu etik bir mesele. Biz bunu kendi mahallemize çekerek asıl büyük iddiaları tartışılamaz hale getirdik.

Ben de aslında bunu kasteden bir tweet atmıştım. Ama Uğur Ağabeyimiz bunu dünkü tartışmaya yormuş. Aklımın ucundan geçmez. Bir de tabii orada adım geçiyor ve gazetenin yazarıyım. Dolayısıyla gazetemin iki yazarı arasındaki tartışmaya üçüncü bir yazar olarak dahil olmak da doğru gelmiyor bana. Dünkü tartışmayı da kesinlikle düşünerek değil, ondan önceki bu avantacılık meselesinin cinayetleri ve toplumsal olayları gölgede bıraktığına dair bir tweet atmıştım.

Sonradan Uğur Ağabey'in incineceğini düşündüm. Çünkü Uğur Ağabey'in dünkü tartışmada mağdur edildiğini, hedef alındığını, haksızca itham edildiğini, haklı olduğunu ve yanında olduğumuzu bugün kalın kalın altını çizerken, eğer incindiyse kendisinden sizin huzurunuzda, ekran başında izliyor.

Onun kameradan gözlerine bakarak kendisinden özür dilerim. Bugüne kadar üzerimizde geçen emeklerinden ötürü kendisine de ayrıca teşekkür ederim."

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Ne olmuştu?

Kara para aklamakla suçlanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Sedat Peker'in iddiaları sonrası gazetecilerle kurduğu ilişkiler tartışılırken, Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar arasında tartışma yaşanmıştı.

Özdil iki gün önce Uğur Dündar'ın canlı yayında olduğu sırada Twitter hesabından “SBK’nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD’deki iddianamede yazıyor..." mesajını paylaşmıştı.

Ardından da Dündar, Özdil'in kendisinin adını anmamasına rağmen, “Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen’dir, İkincisi sensin. Sana 'kardeşim' dedim. Sen nasıl olur da ‘değerli ağabeyim’ dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin" tepkisini göstermişti.

Saymaz da, söz konusu tartışmaya ilişkin olarak, "Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ciddi skandalları biz gazeteciler mahalle kavgası çıkararak mundar ettik. Şimdi ne Kutlu Adalı cinayeti ne Suriye'ye giden silahlar, ne uyuşturucu trafiği, ne de çökülen marina kavgası... Yazık oldu" diye tweet atıp sonrasında silmişti.