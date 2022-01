Magic Mike 3 geliyor

Oyuncu Channing Tatum, yönetmen Steven Soderbergh ve yazar Reid Carolin 'Magic Mike' serisinin üçüncü filmi 'Magic Mike's Last Dance' için yeniden buluşuyor. Sinemalarda gösterilmeyecek olan film, Steven Soderbergh'in son iki filmi Let Them All Talk ve No Sudden Move gibi, yalnızca HBO Max'te gösterilecek.

2015 yapımı Magic Mike XXL'i yöneten Gregory Jacobs da Carolin, Nick Wechsler ve Peter Kiernan ile birlikte filmin yapımcıları arasında yer alacak.

Filmde bir striptizciyi canlandıran Channing Tatum, haberi Twitter'da doğruladı ve senaryosunun bir resmini "Mike Lane geri dönüyor gibi görünüyor" başlığıyla paylaştı.

Orijinal film, gişede 167 milyon dolar kazanarak ve olumlu eleştiriler alarak başarı elde etmişti. Bir devam filmi olan Magic Mike XXL, 2015 yılında Soderbergh'siz çekildi ve dünya çapında 120 milyon dolar hasılat elde etti.

"Striptiz evreni asla eskisi gibi olmayacak!"

Seride başrolü üstlenen Tatum, yeni filmle ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Steven, Greg, Reid ve HBO Max'teki harika insanlarla 'Magic Mike' dünyasının kapılarını havaya uçuracağım için ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam. Striptiz evreni asla eskisi gibi olmayacak!”