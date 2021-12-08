Maggie Gyllenhaal'ın ilk uzun metrajlı filmi vizyondan önce İKSV Galaları'nda

Ünlü oyuncu Maggie Gyllenhaal'ın yönettiği ilk film, Elena Ferrante’nin aynı adlı romanından uyarlanan "The Lost Daughter / Karanlık Kız" vizyona çıkmadan önce, 15 Aralık Çarşamba, 21.30’da İKSV Galaları kapsamında City's Nişantaşı Cinewam'da gösterime girecek.

İKSV Galaları aralık ayında Maggie Gyllenhaal imzalı The Lost Daughter / Karanlık Kız ile devam ediyor. Napoli Romanları'yla ünlenen Elena Ferrante’nin aynı adlı romanından uyarlanan Karanlık Kız, Secretary'den Sherrybaby, The Dark Knight ve The Kindergarten Teacher'a birçok filmden, The Deuce gibi dizilerden oyuncu olarak tanıdığımız Maggie Gyllenhaal'un yönetmenliğini üstlendiği ilk film.



Dünya prömiyerini 78. Venedik Film Festivali‘nde yapan film, Gyllenhaal'a En İyi Senaryo ödülünü getirdi. Filmin başrollerini Olivia Colman ile Dakota Johnson paylaşıyor. Filmin kalabalık oyuncu kadrosunda deneyimli oyuncu Ed Harris’ten Normal People dizisiyle ünlenen Paul Mescal’a birçok ünlü isim yer alıyor.



Karanlık Kız, kasım ayında New York'ta düzenlenen Gotham ödüllerinde başta En İyi Film olmak üzere, En İyi Yeni Yönetmen, En İyi Senaryo ve En İyi Oyuncu ödüllerini kazandı. Ayrıca New York Film Eleştirmenleri Birliği tarafından En İyi İlk Film seçildi.

Karanlık Kız'ın konusu

Karanlık Kız, bir üniversite profesörünün yaz tatilinde geçmişiyle yüzleşmesini anlatıyor. Olivia Colman'ın canlandırdığı Leda, yalnız başına çıktığı yaz tatilinde, sahilde vakit geçiren Nina ve kızıyla karşılaşıyor. Anne-kız arasındaki yakın ilişki Leda'nın hem dengesini bozuyor hem de kendi anılarını ve anneliğinin ilk döneminde yaşadığı duygusal çalkantıları depreştiriyor.

Karanlık Kız biletleri, 8 Aralık Çarşamba 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 10 Aralık Cuma 10.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr/tr üzerinden, Passo perakende noktalarından ve İKSV gişesinden alınabilir.

PCR zorunluluğu

İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli “PCR Zorunluluğu” konulu genelgesi uyarınca 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunulan faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi gösterme zorunluluğu getirilmiştir.